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Доллар и российский рубль подорожали на торгах в среду

14.10.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт - Sputnik. Доллар и российский рубль незначительно подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.
Первые торги на текущей неделе завершились укрепления рубля к основным валютам корзины. Во вторник рубль немного ослаб только по отношению. В середине недели белорусская валюта укрепилась только по отношению к евро. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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По итогам торгов 14 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,5717 рубля,

1 евро - 3,0185 рубля,

100 российских рублей - 3,3302 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом доллар подорожал лишь на 0,04% или на 0,001 рубля, евро подешевел на 0,38% или 0,0114 рубля, а российский рубль почти не прибавил в процентном соотношении но вырос на 0,0002 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам торгов в середине недели белорусский рубль укрепил свои позиции только по отношению к евро.
 
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