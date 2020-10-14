Лавров: Чтобы белорусский народ был един, мы должны пресечь ультиматумы, попытки насильственных протестов

Источник материала: Tut.by

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России нет препятствий для общения с оппозицией других стран, но с их стороны не должно быть призывов к насильственному свержению конституционного строя, а также подчеркнул важность конституционной реформы в Беларуси и общенационального диалога всех политических сил. Об этом он рассказал в ходе интервью российским радиостанциям.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сергей Лавров отметил, что видит, как его западные коллеги, а также представители руководства стран встречаются с оппозицией, «причем далеко не всегда и не только с системной оппозицией». Примером этого, по его мнению, в настоящее время служат встречи высшего руководства Франции и Германии с представителями белорусской оппозиции.

— Посмотрите, с кем встречается и Макрон, и Меркель — со Светланой Тихановской. Как ее принимают. И никто даже не обращает внимания на то, что это в общем-то является вмешательством во внутрибелорусские дела, — считает Лавров.

Тем не менее, по его словам, Россия и раньше не чуралась отношений с оппозицией, но теперь "мы будем это делать без оглядки на мнение некоторых других партнеров".

— У нас сейчас нет препятствий для общения с оппозицией, если это только не те, кто призывает к насильственному свержению конституционного строя наших партнеров. Я считаю, что мы будем общаться со всеми, как, собственно, это уже в целом ряде случаев и происходит, — сказал Лавров.

Журналист задал Лаврову вопрос о том, готова ли Россия к тому, что в Беларуси может поменяться власть. Министр отметил, что Россия должна видеть картину на всех направлениях, которые окружают страну, тем более в ближайших странах-союзниках.

— Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве, и при этом, конечно же, мы не должны вести себя, как ведут себя те же американцы. Я с этим согласиться не могу. Они ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого самому выбирать свою судьбу.

По мнению главы российского МИД, самой приемлемой позицией на данный момент является поддержка Россией предложений белорусского руководства по разработке и реализации изменений в Конституцию страны.

— В том, что касается Беларуси, я убежден, что наша линия на поддержку процесса конституционной реформы, которая сейчас была предложена президентом Лукашенко и которую мы видим (и говорим об этом публично) как хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все политические силы страны. Мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна, — сказал министр.

Как заявил Сергей Лавров, Россия признала результаты президентских выборов в Беларуси, а все попытки их оспорить со стороны западных партнеров имеют свою подоплеку. По его словам, западные партнеры требуют, чтобы Россия согласилась на привлечение ОБСЕ в качестве посредника для урегулирования ситуации в Беларуси, хотя сами ранее «ударили по рукам» организации для того, чтобы она не принимала приглашение белорусской стороны направить наблюдателей на президентские выборы.

— Если мы все заинтересованы, чтобы белорусский народ был един и процветал, мы, конечно, должны пресечь какие-либо ультиматумы с чьей бы то ни было стороны, должны пресечь попытки насильственных протестов и, конечно, должны призывать к тому, чтобы правоохранители тоже руководствовались законом и реагировали пропорционально, — заявил Лавров.