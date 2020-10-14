Инфляция в сентябре резко рванула вверх

В сентябре в Беларуси наблюдался резкий скачок инфляции. В Национальном банке заявили, что в стране наблюдается рост девальвационных и инфляционных ожиданий.

Согласно данным Нацбанка Беларуси, в сентябре инфляция показала максимальный с начала года прирост.

«В результате возросших инфляционных и девальвационных ожиданий, а также ослабления белорусского рубля годовой прирост потребительских цен в сентябре 2020 года ускорился до 6,1%. Относительно августа 2020 года потребительские цены в сентябре 2020 г. выросли на 0,94%», - говорится в пресс-релизе регулятора.

Нацбанк сообщает, что базовая инфляция (показатель в процентах к соответствующему месяцу прошлого года) в сентябре составила 5,4%. Максимальный рост цен в годовом выражении наблюдался на пассажирский транспорт - на 24,8%.

Напомним, что Международный валютный фонд опубликовал накануне доклад October 2020 World Economic Outlook, в котором прогнозирует, что инфляция в Беларуси в 2020-2021 году составит 5,1%, уровень безработицы вырастет с 0,3% в 2019 году до 1,4% в 2020-м и 1,1% — в 2021-м. При этом прогноз составлен без учета последствий, которые нанесет стране политический кризис - выборы и последующие за ними протесты экономисты при составлении прогноза на учитывали.