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Инфляция в сентябре резко рванула вверх
14.10.2020 16:37 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В сентябре в Беларуси наблюдался резкий скачок инфляции. В Национальном банке заявили, что в стране наблюдается рост девальвационных и инфляционных ожиданий.
Согласно данным Нацбанка Беларуси, в сентябре инфляция показала максимальный с начала года прирост.
«В результате возросших инфляционных и девальвационных ожиданий, а также ослабления белорусского рубля годовой прирост потребительских цен в сентябре 2020 года ускорился до 6,1%. Относительно августа 2020 года потребительские цены в сентябре 2020 г. выросли на 0,94%», - говорится в пресс-релизе регулятора.
Нацбанк сообщает, что базовая инфляция (показатель в процентах к соответствующему месяцу прошлого года) в сентябре составила 5,4%. Максимальный рост цен в годовом выражении наблюдался на пассажирский транспорт - на 24,8%.
Напомним, что Международный валютный фонд
Ранее в ЕБРР сообщали о том, что в текущем году белорусский рубль
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В сентябре в Беларуси наблюдался резкий скачок инфляции. В Национальном банке заявили, что в стране наблюдается рост девальвационных и инфляционных ожиданий.
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