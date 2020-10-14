Новый iPhone 12: скоро в продаже

В МТС скоро стартуют продажи смартфонов новой линейки Apple - iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini.

Общие черты всех четырех новинок Apple - новый процессор A14 Bionic, смартфоны могут работать в сетях 5G, имеют степень защиты от воды IP68, а экраны защищены ударопрочным стеклом Ceramic Shield.

В iPhone 12 с 6.1-дюймовым дисплеем установлены две широкоугольные 12 Мп камеры, которые способны улавливать еще больше света по сравнению с предшественниками и добиваться хороших результатов при съемке в темноте.

Дисплей в iPhone 12 mini чуть меньше чем в iPhone 12. Его диагональ 5,4 дюйма.

iPhone 12 Pro оснащен 3 фотомодулями: широкоугольным, сверхширокоугольным и «телевиком» с 4-кратным оптическим зумом.

Диагональ дисплея iPhone 12 Pro составляет 6.1 дюйма, а iPhone 12 Pro Max — 6.7 дюйма.



Следите за информацией о старте предзаказа и продаж на официальном сайте МТС!