ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый iPhone 12: скоро в продаже

14.10.2020 16:37 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В МТС скоро стартуют продажи смартфонов новой линейки Apple - iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini.

Общие черты всех четырех новинок Apple - новый процессор A14 Bionic, смартфоны могут работать в сетях 5G, имеют степень защиты от воды IP68, а экраны защищены ударопрочным стеклом Ceramic Shield.

В iPhone 12 с 6.1-дюймовым дисплеем установлены две широкоугольные 12 Мп камеры, которые способны улавливать еще больше света по сравнению с предшественниками и добиваться хороших результатов при съемке в темноте.

Дисплей в iPhone 12 mini чуть меньше чем в iPhone 12. Его диагональ 5,4 дюйма.

iPhone 12 Pro оснащен 3 фотомодулями: широкоугольным, сверхширокоугольным и «телевиком» с 4-кратным оптическим зумом.

Диагональ дисплея iPhone 12 Pro составляет 6.1 дюйма, а iPhone 12 Pro Max — 6.7 дюйма.

Следите за информацией о старте предзаказа и продаж на официальном сайте МТС!

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МТС скоро стартуют продажи смартфонов новой линейки Apple - iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лавров: Чтобы белорусский народ был един, мы должны пресечь ультиматумы, попытки насильственных протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика