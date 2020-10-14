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Хозяева «Острова чистоты» создают сеть аптек

14.10.2020 17:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа компаний «Ромакс» объявила о создании сети аптек «Остров здоровья». Информация об этом размещена на ресурсах о вакансиях.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сейчас идет подбор персонала. Думаем, что первые аптеки появятся в течение месяца. Тогда же появится и более подробная информация», — сказали в «Ромаксе».

Аптечный рынок в Беларуси уже довольно конкурентный. Государственная сеть аптек, территориально подчиненная минской «Белфармации» и областным унитарным предприятиям «Фармация», была и остается крупнейшим участником розничного сегмента фармацевтического рынка страны.

Что касается частных игроков, то можно выделить «Аптека Групп» (ADEL и «Добрыя лекі») Леонида Томчина, «Интерфармакс» («Планета здоровья» и «Апека») Дмитрия Скоромника, Sopharma Group («Альфа-аптека», «Доктор До», «Доктор А») болгарина Огняна Донева, «Моя аптека» Владимира Адамовича и «Искамед» Сергея Шакутина.

В группу компаний «Ромакс» входит сеть дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса», производственная фабрика, импортер и транспортно-логистический филиал. Группа контролируется Виктором Ромуком и его семьей.

Drogery-ритейлер объединяет около 600 магазинов в 150 населенных пунктах, следует из данных группы компаний. «Фабрика Ромакс» в Ивьевском районе — крупнейший в Беларуси производитель туалетной бумаги, полотенец, салфеток и пакетов для мусора. Торговая компания занимается импортом и оптовой реализацией парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии и товаров хозяйственно-бытового назначения. В распоряжении «Ромакса» имеется производственный и складской комплекс общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Парк компании включает более 100 грузовых автомобилей.

 
 
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Группа компаний «Ромакс» объявила о создании сети аптек «Остров здоровья». Информация об этом размещена на ресурсах о вакансиях.
 
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