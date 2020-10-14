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Хозяева «Острова чистоты» создают сеть аптек
14.10.2020 17:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Группа компаний «Ромакс» объявила о создании сети аптек «Остров здоровья». Информация об этом размещена на ресурсах о вакансиях.
«Сейчас идет подбор персонала. Думаем, что первые аптеки появятся в течение месяца. Тогда же появится и более подробная информация», — сказали в «Ромаксе».
Аптечный рынок в Беларуси уже довольно конкурентный. Государственная сеть аптек, территориально подчиненная минской «Белфармации» и областным унитарным предприятиям «Фармация», была и остается крупнейшим участником розничного сегмента фармацевтического рынка страны.
Что касается частных игроков, то
В группу компаний «Ромакс» входит сеть дискаунтеров «
Drogery-ритейлер объединяет около 600 магазинов в 150 населенных пунктах, следует из данных группы компаний. «Фабрика Ромакс» в Ивьевском районе — крупнейший в Беларуси производитель туалетной бумаги, полотенец, салфеток и пакетов для мусора. Торговая компания занимается импортом и оптовой реализацией парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии и товаров хозяйственно-бытового назначения. В распоряжении «Ромакса» имеется производственный и складской комплекс общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Парк компании включает более 100 грузовых автомобилей.
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Группа компаний «Ромакс» объявила о создании сети аптек «Остров здоровья». Информация об этом размещена на ресурсах о вакансиях.
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