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Нацбанк не стал снижать ставку рефинансирования

14.10.2020 17:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правление Национального банка приняло решение не снижать ставку рефинансирования и ставки по операциям регулирования ликвидности. Причина в высокой инфляции.

В среду 14 октября Нацбанк провел дополнительное заседание по денежно-кредитной политике. На нем было принято решение не снижать ставку рефинансирования.

«В последние месяцы инфляция ускорилась и сложилась выше, чем ожидалось. В сентябре 2020 года годовой прирост потребительских цен составил 6,1 процента. В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту», - отмечается в пресс-релизе НББ.

Там отметили, что по итогам года инфляция в стране по прогнозу не превысит 6%.

«При этом воздействие произошедшего ослабления белорусского рубля будет обуславливать повышенный инфляционный фон в краткосрочном периоде. В среднесрочной перспективе прогнозируется преобладание продолжительных дезинфляционных факторов, что будет способствовать возвращению инфляции к целевой траектории вблизи 5%», - отмечают в Нацбанке. Очередное заседание правления пройдет 11 ноября. На нем могут быть приняты иные решения, если ситуация стабилизируется.

Напомним, что в сентябре в Беларуси наблюдался резкий скачок инфляции. В Национальном банке заявили, что в стране наблюдается рост девальвационных и инфляционных ожиданий. Ставка рефинансирования снижалась в Беларуси последний раз в июле, с 8 до 7,75%.

 

 
 
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Правление Национального банка приняло решение не снижать ставку рефинансирования и ставки по операциям регулирования ликвидности. Причина в высокой инфляции.
 
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