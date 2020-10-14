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Послу Украины вручили ноту из-за указа Зеленского о привлечении в страну высококлассных специалистов из Беларуси

14.10.2020 17:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Указ президента Украины о привлечении в страну белорусских высококвалифицированных специалистов официальный Минск считает недружественным и дискриминационным. Об этом послу Украины заявили в белорусском МИД, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства.

Как отмечает МИД, этот указ «нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь». Кроме того, считают в ведомстве, документ «подрывает доверие в двусторонних отношениях» и нарушает некоторые заключенные между странами соглашения. В частности, Договор о дружбе и добрососедстве и соглашение о безвизовых поездках граждан.

— В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью. Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить «красные черты» в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами, — отмечает белорусский МИД.

В начале октября стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь». Согласно документу, предпринимателям и специалистам в сфере информационных технологий и инноваций продлен срок временного пребывания до 180 дней в году. Также для них вводится пилотный проект упрощенного оформления вида на жительство с возможностью получения документов в трехдневный срок без выезда из Украины и другие преференции.

 
Теги: Минск
 
 
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Указ президента Украины о привлечении в страну белорусских высококвалифицированных специалистов официальный Минск считает недружественным и дискриминационным.
 
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