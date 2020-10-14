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«Значит, их что-то не устраивает дома». Украинский посол прокомментировал свой визит в МИД Беларуси

14.10.2020 21:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Украины в Беларуси у себя в Facebook рассказал подробности сегодняшнего визита в МИД Беларуси. Послу, напомним, вручили ноту протеста из-за указа президента Украины.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как отметил Игорь Кизим, встреча хоть и носила эмоциональный характер, но была конструктивной и касалась других вопросов. Что же касается высказанных претензий, то они, по словам дипломата, ему не понятны, «а перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушениях Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений трудно поддаются логике».

— Указ был принят в связи с обращениями тех самых белорусских специалистов, которыми было высказано желание работать в Украине, и их просьбами создать для этого более приемлемые условия их пребывания. При этом очевидно, что если такая просьба была высказана, значит, их что-то не устраивает у себя дома, в Беларуси. Они захотели уехать в другую страну, и очевидно, что в силу многих обстоятельств Украина для них очень привлекательный выбор (понятный язык, родственные связи, общее образование и т.д.). И Украина готова таких людей принять. Так в чем же тут «недружественность»? Как мне кажется, это скорее акт помощи тем людям, которым сейчас нелегко в Беларуси (хотя бы временно), — написал Кизим у себя в Facebook.

Украинский посол напомнил, что в 2014 году Лукашенко подписал указ («показательное совпадение») под тем же номером об оказании помощи украинцам, которые из-за войны на Донбассе бежали в Беларусь.

— И речь сейчас не о численности украинцев, которых принял братский белорусский народ (спасибо ему за каждого украинца), а о готовности в трудный период оказать помощь тем, кто в ней нуждается. А бизнес, какой бы сферы он ни касался, будет оставаться и работать там, где созданы условия для его развития, честной конкуренции и получения прибыли. И исключений, как мне кажется, тут нет, — уверен Игорь Кизим.
Послу Украины вручили ноту из-за указа Зеленского о привлечении в страну высококлассных специалистов из Беларуси

 
 
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Посол Украины в Беларуси у себя в Facebook рассказал подробности сегодняшнего визита в МИД Беларуси.
 
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Послу Украины вручили ноту из-за указа Зеленского о привлечении в страну высококлассных специалистов из Беларуси
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