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Минюст вынес предупреждение Белорусской партии «Зеленые». Там считают, что из-за резолюции против насилия

15.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции 14 октября вынесло предупреждение Белорусской партии «Зеленые». Среди указанных нарушений — отсутствие областных структур, невыполнение порядка отчетности и подписание совместной партийной резолюции о необходимости новых выборов и прекращения насилия. Об этом сказано в приказе за подписью замглавы Минюста Николая Старовойтова, копию которого получили в партии.

Как отмечает Минюст, в соответствии с законодательством партия должна иметь структуры в большинстве областей Беларуси, но «установлено, что Белорусская партия «Зеленые» «по состоянию на 1 октября 2020 года не имеет минскую городскую и областные организационные структуры в большинстве областей Республики Беларусь».

Кроме того, по данным министерства, им не представлены списки членов выборных органов (Центрального совета, Контрольно-ревизионной комиссии) «Зеленых», избранных в январе 2020 года, первичная организация № 1 партии в Железнодорожном районе Гомеля не представила информацию о продолжении своей деятельности.

В Министерстве юстиции напомнили также, что председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук участвовал в обсуждении общественно-политической ситуации в стране, по итогам которого им, по данным госструктуры, была «подписана резолюция, содержащая требования, не согласующиеся с уставными целями деятельности Белорусской партии «Зеленые».

Минюст вынес предупреждение и обязал политическую структуру устранить нарушения до 31 декабря. В случае, если это не будет сделано, «в отношении партии может быть поставлен вопрос о применении иных мер ответственности, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О политических партиях»».

«Мы считаем, что предупреждение связано с тем, что не так давно мы с представителями других партий собрались за круглым столом и приняли резолюцию, в которой выступили против насилия. Подобная позиция — это одна из ценностей Белорусской партии «Зеленые», а в претензии сказано, что резолюция не соответствует целям и задачам политической партии, с чем мы не согласны», — прокомментировал БелаПАН предупреждение Минюста Дмитрий Кучук.

Он также связал давление с тем, что «Зеленые» были одними из организаторов круглого стола. «Под прессингом находятся все политические партии», — подчеркнул Кучук.

Белорусская партия «Зеленые» собирается обжаловать вынесенное предупреждение в Верховном суде.

Напомним, что 10 сентября представители десяти из пятнадцати зарегистрированных в Беларуси политических партий поддержали единую резолюцию, которая осуждает насилие, призывает к диалогу и проведению новых президентских выборов. Среди подписантов резолюции были как оппозиционные, так и прогосударственные структуры.

На встрече с «политическим активом» Беларуси 16 сентября Александр Лукашенко поручил Министерству юстиции провести перерегистрацию партий. «Но мы же понимаем, что это не партии, когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

 
Теги: Гомель
 
 
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Минюст вынес предупреждение и обязал политическую структуру устранить нарушения до 31 декабря. В случае, если это не будет сделано, «в отношении партии может быть...
 
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