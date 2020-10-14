Беларусь в очередной раз делает ставку на импортозамещение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. В 2025 году Беларусь произведет импортозамещающей продукции на сумму более 22 миллиардов долларов, сказал первый заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, республиканские власти в настоящее время переосмысливают подходы к импортозамещению. "Скажем так – совершенствуемся. На следующую пятилетку выделяем уже не только товары, но и направления", - сказал чиновник.

"На сегодняшний день мы определили следующие направления. Во-первых, республика богата своими определенными ресурсами – это лес. Поэтому развитие вокруг переработки местного сырья. Мы планируем, что вокруг больших предприятий, которые у нас будут строиться или уже строятся, появятся мелкие переработчики в определенную готовую продукцию", - поделился видением перспектив представитель Минэкономики.

Чеботарь привел в качестве примера Светлогорский ЦКК, на котором производится целлюлоза. Там будет установлена бумагоделательная машина, появится, соответствующий малый бизнес по переработке в дальнейшую готовую продукцию.

Принципиально новые товары

"Следующее направление связано с возможностями высокотехнологичных производств. С вводом нашей атомной электростанции мы смотрим на тему электроиндустрии. Планируется, что будет соответствующая подпрограмма разработана на эту тему, где будут закрыты не только возможность производства автокомпонентов для нашего электротранспорта, но зарядная инфраструктура и другие вопросы", - уверен Чеботарь.

После чего добавил, что белорусские власти будут также традиционно работать и по определенному перечню товаров, которые планируют производить самостоятельно, а не импортировать.

Первый замминистра уточнил, что таких товарных позиций более двух тысяч, однако приоритетными выделены 260 товарных позиций - это будут принципиально новые для нашей страны товары.

Фармацевтика и биотехнологии

По его мнению, белорусские власти не сдают позицию и планируют идти вперед в такой отрасли как фармацевтика и производство лекарственных препаратов.

"Отрасль динамично развивается: у нас есть потенциал, как на внутреннем рынке, так и экспорт. На сегодня мы уже продаем на рынке более 50% отечественной продукции. Фармацевтика – тоже один из приоритетов наравне с электроиндустрией, который имеет существенный потенциал", - объяснил выбор властей чиновник.

Чеботарь еще одним из приоритетных направлений назвал космические технологии, "здесь тоже есть определенные наработки".

При этом в общем перечне он назвал и биотехнологии, потому что сейчас идет строительство большого кластера производств в Пуховичском районе.

Заработаем на компетенциях

Белорусский чиновник настаивает, что импортозамещением в стране занимаются не просто ради импортозамещения, и не ради того, чтобы товар был на полке, потому что большое внимание уделяется компетенциям.

"Конечно, если мы из дерева сможем произвести с большей добавленной стоимостью, например, ту же целлюлозу, то зачем производить черенки для лопат или еще что-нибудь", - задался вопросом первый замминистра экономики.

После чего выразил уверенность, что наша страна гораздо больше заработает на своих компетенциях.

"Мы запланировали вместе с нашими коллегами, что произведем чуть более 22 миллиардов долларов в 2025 году импортозамещающей продукции. Прирост более 4 миллиардов долларов за пятилетку", - подытожил Чеботарь.

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