ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минсельхозпроде Беларуси объяснили, почему делают ставку на "молочку"

15.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. В ближайшую пятилетку перед молочной отраслью стоит задача выйти на производство 9,2 миллиона тонн в год, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, молочная отрасль в нашей стране способна удовлетворить потребности внутреннего рынка на 240% при рентабельности в районе 24-30%.

"Поэтому ставка делается на развитие молочной отрасли, так как это основной экспортно ориентированный продукт", - подчеркнул глава аграрного ведомства.

 Крупко рассказал, что задача на ближайшую пятилетку – получить 9,2 миллиона тонн молока при удое на корову 6,5 килограмма.

Ранее стало известно, что экспорт белорусской молочной продукции в Российскую Федерацию запланирован в объеме 3,6 миллиона тонн.

Заслон теневому импорту

Белорусская молочная отрасль делает ставку на поставки в страны, входящие в Евразийский экономический союз. В 2021 году может появиться единая маркировка для молочных товаров, произведенных в ЕАЭС.

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Слепнев: единая маркировка молочки в ЕАЭС может появиться в 2021 году

"Единая маркировка товаров поставит барьеры серому импорту на территории ЕАЭС, будет способствовать выстраиванию добросовестной конкуренции, позволит более успешно работать легальным предприятиям, которые "испытывают серьезные проблемы от теневого оборота", - сказал член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Вместе с тем министр отметил, что с ведением единой маркировки товаров "нельзя допустить барьеров" для торговли и движения товаров. Министр отметил, что идет разработка базовой единой модели маркировки товаров, чтобы не получалось так, что на одном товаре будет наклеено несколько маркировок.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поставки молочной продукции на экспорт за последние пять лет выросли почти на треть, наиболее активно республика торгует с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Значит, их что-то не устраивает дома». Украинский посол прокомментировал свой визит в МИД Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика