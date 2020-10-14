Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. В ближайшую пятилетку перед молочной отраслью стоит задача выйти на производство 9,2 миллиона тонн в год, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, молочная отрасль в нашей стране способна удовлетворить потребности внутреннего рынка на 240% при рентабельности в районе 24-30%.

"Поэтому ставка делается на развитие молочной отрасли, так как это основной экспортно ориентированный продукт", - подчеркнул глава аграрного ведомства.

Крупко рассказал, что задача на ближайшую пятилетку – получить 9,2 миллиона тонн молока при удое на корову 6,5 килограмма.

Ранее стало известно, что экспорт белорусской молочной продукции в Российскую Федерацию запланирован в объеме 3,6 миллиона тонн.

Заслон теневому импорту

Белорусская молочная отрасль делает ставку на поставки в страны, входящие в Евразийский экономический союз. В 2021 году может появиться единая маркировка для молочных товаров, произведенных в ЕАЭС.

"Единая маркировка товаров поставит барьеры серому импорту на территории ЕАЭС, будет способствовать выстраиванию добросовестной конкуренции, позволит более успешно работать легальным предприятиям, которые "испытывают серьезные проблемы от теневого оборота", - сказал член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Вместе с тем министр отметил, что с ведением единой маркировки товаров "нельзя допустить барьеров" для торговли и движения товаров. Министр отметил, что идет разработка базовой единой модели маркировки товаров, чтобы не получалось так, что на одном товаре будет наклеено несколько маркировок.

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