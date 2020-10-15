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"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

15.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Осень 2020 года подарила нам такое явление, как дворовые чаты. По данным платформы dze.chat, за последний месяц в Беларуси было создано около тысячи территориальных телеграм-чатов. Конечно, чаты ЖК или отдельных кварталов существовали и раньше, но, признаемся, таких грандиозных масштабов местные интернет-сообщества достигли именно сейчас. Объединяющим фактором в этот раз стала не угроза уплотнения или вырубки сквера, а острое чувство несправедливости, возникшее у многих после выборов президента и последовавших разгонов мирных протестов. При этом, в районных чатах обсуждают далеко не только политику. Журналист Realt.byприсоединился к открытым группам Советского и Первомайского районов и побывал на нескольких районных мероприятиях.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

«То, что люди сами объединились – невероятно круто»

Так, в прошедшие выходные за универсамом «Рига» участники местного чата организовали «Фримаркет». Приобрести понравившуюся вещь из личного имущества соседей здесь можно было просто «за спасибо».

Мы попали в скверик, где проходила ярмарка, в разгар мероприятия и застали здесь довольно много людей. Кто-то пришел сюда, получив информацию из чата (в районном телеграм-чате состоит более 3 тысяч человек), кто-то – прочитал листовку у подъезда, а кто-то остановился, просто проходя мимо.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами
"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

Признаюсь, «рижское» мероприятие выглядело очень по-домашнему. Жители близлежащих домов разложили на лавочках и на земле невостребованные в хозяйстве вещи – одежду, обувь, книги, игрушки, пластинки. Некоторые участники принесли с собой угощения и чай. Девочки украсили ярмарку растяжкой с красивыми открытками, а уютности всей атмосфере добавила теплая осень. Надо сказать, что «торговля», а точнее – раздача вещей, шла довольно активно. Люди меряли обувь, присматривались к книгам и сетовали на то, что не успели, как следует подготовиться – мол, знали бы, что будет столько народу, тоже бы принесли что-то из неиспользуемых запасов.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами
"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

Через некоторое время в сквере начался концерт группы «Нагуаль». После выступления мы спросили у музыкантов, как они относятся к подобным городским активностям.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами
"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

- То, что люди вот так сами объединились, это невероятно круто. Уличные концерты и спонтанные выступления – для нас не редкость. Теперь же нас приглашают выступить и во дворах. Скажем так, что в последние три недели не было дня, когда кто-нибудь из нас где-нибудь бы не выступал. В такие непростые моменты нам надо поддерживать друг друга. На концертах люди заряжаются эмоционально от нас, от нашей музыки, а мы – от их искренней энергии.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

Ребята признаются, что некоторые их выступления сейчас проходят под наблюдением людей в черных балаклавах. Петь песни в то время, как рядом паркуются автобусы с силовиками, конечно, непросто, но пока что все «дворовые» концерты у музыкантов проходили относительно спокойно.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

«Здесь можно отдохнуть от негативных новостей»

На ярмарке мы поговорили и с несколькими местными жителями. Из-за того, что администраторы и участники ряда телеграм-чатов в последнее время находятся под пристальным вниманием со стороны правоохранителей, опрашиваемые просили не называть их имен и не делать фото.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами
"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

- На фоне всех этих событий жильцы нашего дома также объединились в свой чат, – рассказывает одна из собеседниц. – Вместе мы обсуждаем наболевшие проблемы двора, увеличиваем давление на коммунальные службы. Нам даже удалось добиться некоторых локальных «побед» – в нашем подъезде недавно помыли окна, которые не мыли несколько лет! Что касается дворовых активностей, то мы собирались на вечерние чаепития, развешивали ленточки (их, правда, уже срезали), собирали подписи за отзыв нашего депутата. Лично меня возможность поближе познакомиться с соседями очень радует.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами
"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

От себя отметим, что особого политического акцента на ярмарке мы не заметили. К скамейкам на которых были разложены вещи, подходили люди разного возраста и, вероятно, разных политических взглядов. Многие из них просили информировать о таких полезных мероприятиях заранее и сделать подобные ярмарки регулярными. К слову, в чате, объединяющем жителей Риги, запрещены призывы к насилию и другим противоправным действиям. Такие сообщения сразу удаляются модераторами.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами
"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

- Идею с чатами районов и дворов я поддерживаю полностью, – говорит другая наша собеседница, – Если нас не услышали на выборах, не хотят слышать на мирных акциях, то единственное, что нам остается (и где мы пока еще хозяева) – это наши дворы. За последний месяц, благодаря районному чату, я побывала на нескольких дворовых вечеринках и лекциях. Так, в скверике уже выступали разные музыканты, приезжал фокусник, историк и были рыцари. Кстати, некоторые мероприятия, например, как сегодняшнее, совсем не касаются политики. Наоборот, именно здесь можно отдохнуть от всех тех негативных новостей, которые валятся на нас со скоростью света.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами
"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

По окончанию «Фримаркета» перед собравшимися выступила эколог Мария Сума из Центра экологических решений. Она рассказала о важности сортировки мусора и ответила на вопросы по этой теме. Примечательно, что уносить невостребованные вещи домой не пришлось. Вся оставшаяся после ярмарки одежда и обувь была передана в благотворительный магазин «KaliLaska».

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

Аудитория телеграм-чата выросла, а актера – задержали

В будний день я отправилась на еще одно мероприятие, организованное телеграм-чатом соседнего квартала. В этот раз это была генеральная репетиция спектакля по книге Андруся Горвата «Радзiва Прудок». Актеры и зрители собрались в местном кафе, хозяева которого предоставили площадку для показа.

Учитывая происходящее в стране, перед началом спектакля организаторы попросили не делать фотографий, не называть имен актеров и не указывать место проведения мероприятия. Говорили, что не хотят проблем заведению и артистам, которые хотели бы продолжить работу. «Мы все понимаем, это просто 2020 год», – грустно шутили зрители.

В итоге, спектакль прошел великолепно. Признаюсь, сидя на общепитовской скамейке, плечом к плечу к другим зрителям, в помещении, не предназначенном для театральных постановок, я получила огромное удовольствие от искренней игры актеров так и не представившейся труппы.

.. За время подготовки этого материала чат моего района пополнился еще парой сотен человек, а исполнитель одной из главных ролей прошедшего спектакля был задержан за участие в несанкционированном мероприятии.

"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами
"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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Осень 2020 года подарила нам такое явление, как дворовые чаты. По данным платформы dze.chat, за последний месяц в Беларуси было создано около тысячи территориальных...
 
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