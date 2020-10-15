"Люди объединяются и решают свои проблемы". Посмотрели, как проходят «дворовые» мероприятия, организованные телеграм-чатами

«То, что люди сами объединились – невероятно круто»

Так, в прошедшие выходные за универсамом «Рига» участники местного чата организовали «Фримаркет». Приобрести понравившуюся вещь из личного имущества соседей здесь можно было просто «за спасибо».

Мы попали в скверик, где проходила ярмарка, в разгар мероприятия и застали здесь довольно много людей. Кто-то пришел сюда, получив информацию из чата (в районном телеграм-чате состоит более 3 тысяч человек), кто-то – прочитал листовку у подъезда, а кто-то остановился, просто проходя мимо.