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Госрегулирование цен на социально значимые товары продлили в Беларуси

15.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт - Sputnik. Госрегулирование цен на социально значимые товары продлили в Беларуси до конца текущего года, соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли №65 опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Госрегулирование цен на гречневую крупу продлили в Беларуси до конца года

В документе сообщается, что регулировать цены на эту категорию товаров будут до 31 декабря текущего года. Госрегулирование продолжит распространяться на свежую и свежемороженую рыбу некоторых видов, сливочное масло, пшеничную муку, подсолнечное и рапсовое масла, соль, белый шлифованный рис, манку, пшенку, овсяные хлопья без добавок, макароны не из твердых сортов пшеницы, ряд видов хлеба, говядину, свинину, мясо кур и цыплят бройлеров, вареные колбасы, сосиски, сардельки, свежие куриные яйца, молоко и молочные продукты, сыры, детское питание, некоторые овощи, яблоки, черный чай без добавок, фиточаи.

Согласно постановлению МАРТ, предельный норматив рентабельности, который включается в отпускные цены производителей, не должен быть выше сложившегося в январе-феврале текущего года. В случае, если фактический уровень рентабельности был ниже 10%, он должен ограничиваться 10%.

Определять уровень рентабельности при формировании отпускных цен на картофель, свеклу, морковь, капусту, лук, огурцы, помидоры, яблоки нужно, ориентируясь на рентабельность 2019 года, а для огурцов и помидоров защищенного грунта — предыдущего периода вегетации.

© CC0 / Pixabay / jardin
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Импортерам предельный норматив рентабельности ограничили 10%. В то же время, в отпускную цену могут входить контрактные цены, расходы по импорту, расходы на реализацию.

Предельные торговые надбавки МАРТ разрешил устанавливать с учетом оптовой надбавки в пределах от 15-30% в зависимости от вида товаров. Также в документе определены особенности формирования цен юрлиц и ИП, которые закупают продукцию у населения или содержат стабилизационные фонды продукции.

Данное постановление МАРТ вступает в силу с 15 октября.

МАРТ ввел госрегулирование цен на социально значимые товары в апреле сроком на три месяца. В июле госрегулирование продлили еще на три месяца по согласованию с ЕЭК. В августе текущего года глава МАРТ Владимир Колтович анонсировал, что эту меру планируется продлить до конца текущего года.  При этом он подчеркнул, что госрегулирвание не может применяться долгосрочно - больше года.

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Теги: Минск
 
 
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