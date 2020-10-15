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«Соседи» приходят на место «Копилок»

15.10.2020 11:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ритейлер «Соседи» в скором времени откроет свои магазины в Минске на площадях, где ранее размещались 5 торговых объектов компании «Баниар» (торговые марки Bigzz и «Копилка»). Данную информацию TUT.BY подтвердили в компании «Либретик», которая управляет «Соседями».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

12 октября перестали функционировать две самые крупные «Копилки», которые располагались в торговых центрах «Караван» и Outleto. На их месте появятся «Соседи», которые уже начали реконструкцию торговых залов и думают завершить ремонт до конца года.

Изначально «Баниар» открывал в «Караване» и Outleto гипермаркеты Bigzz, но потом был вынужден их переформатировать в дискаунтеры «Копилка». Но и они просуществовали недолго.

На данный момент «Баниар» управляет гипермаркетом и 4 супермаркетами Bigzz и двумя дискаунтерами «Копилка», говорится на сайте ритейлера. Все они находятся в Минске.

Сеть «Соседи» насчитывает 139 магазинов. Из них 83 функционируют в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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12 октября перестали функционировать две самые крупные «Копилки», которые располагались в торговых центрах «Караван» и Outleto.
 
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