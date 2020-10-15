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Лукашенко: Спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову в руки взять и подумать, как жить дальше

15.10.2020 12:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем рассказал, как поднимали пол-армии, как вынуждены были демонстрировать силу, передает телеграм-канал «Пул Первого».


Фото носит иллюстративный характер. Reuters

— Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить, — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что сейчас мир переживает непростой период, это все прогнозировалось до выборов.

— Тут многие говорят, что президент получал информацию, анализировал знал об этом. Да нет, не было никакой информации, что будет после выборов у нас, что будет вообще. Но прогноз мой оказался на 100% точным: и по пандемии и по ситуации, которая сегодня складывается и так далее. И несложно это было все спрогнозировать, не имея даже какой-то оперативной информации.

По его словам, западные партнеры, слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси.

— К сожалению, западные наши, как принято говорить мягко «партнеры», уж слишком активизировавшись — переборщили в отношении Беларуси. Эта внутренняя ситуация, она не просто осложнена, а главная причина этой ситуации внутри — абсолютно внешняя причина. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. У нас после очередных выборов то машины жгли, то с заточками бегали, то Дом правительства штурмовали, — сказал он.

По его мнению, тогда внешнее влияние было минимальным, «а сейчас они закусили удила прилично»: «Но справимся, я думаю, белорусы — люди умные, разберутся в этом плане».

— Сказать откровенно, мы особо не напрягаемся в этом плане, как это подается в СМИ. Хотя приятного тут мало. Тихая спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову в руки взять и подумать, как жить дальше. Но мы с этим справимся обязательно, — заявил он.

В разговоре Лукашенко затронул и тему важности ОДКБ, сообщает «Спутник Беларусь».

«В моем первом разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна», — сказал Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.
 
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