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Белорусы перевели за рубеж более 61 миллиона долларов за последние месяцы

15.10.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт - Sputnik. Белорусы перевели за рубеж в последние три месяца более 61 миллиона долларов, об этом свидетельствуют аналитические данные, опубликованные Национальным банком республики. 

© Sputnik
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По данным регулятора, в третьем квартале текущего года денежные переводы из Беларуси за границу составили почти 61,45 миллиона долларов в эквиваленте. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сумма переводов выросла на 22,7% (было 50,08 миллиона долларов). При этом средний чек одного перевода превысил 440 долларов.

Белорусы в третьем квартале получили из-за границы денежных переводов на 84,45 долларов в эквиваленте. Это на 4,7% больше, чем в это же время в прошлом году (было 80,64 миллиона долларов). Средняя сумма перевода в Беларусь составила почти 274 доллара.

Всего в Беларусь с начала года посредством денежных переводов из-за границы поступило более 148,95 миллиона долларов в эквиваленте. За рубеж из страны за январь-сентябрь 2020 года отправили более 226,6 миллиона долларов.

При анализе данных в Нацбанке учитывали все денежные переводы, сделанные посредством систем Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Money Gram, Сбербанк Онлайн и Ria Money Transfer.

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Теги: Минск
 
 
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В третьем квартале текущего года денежные переводы белорусов за границу выросли более чем на 20 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.
 
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