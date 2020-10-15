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Цены проданных в Минске квартир упали на 3% на фоне крайне низкого спроса в сентябре
15.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Стремительное сворачивание кредитов для вторичного рынка незамедлительно нашло отражение в сентябрьской статистике. В первый осенний месяц спрос
Предложение квартир в сентябре увеличилось на 11.6%, а всего с начала года число выставленных на продажу объектов выросло на 35.7%.
На данный момент на 1 проданную квартиру приходится 12 выставленных на продажу. Это показатель типичного «рынка покупателя», для которого характерно снижение цен на квартиры.
Снижение спроса было характерно для всех типов квартир, но сильнее других продажи упали у 1-комнатных (-35%) и 4-комнатных (-59%).
В общей структуре сделок около 13% пришлось на квартиры в готовых новостройках (дому не более года).
Оставшиеся на рынке покупатели сместили свои акценты в сторону недорогого жилья – выросла доля сделок с хрущевками и типовыми панельными домами.
На фоне резкого сокращения спроса ценовая коррекция была особенно значительной. Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась сразу на 3.1% и составила 1295 $/м2. Последний раз нечто подобное наблюдалось в апреле (-2.7%).
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
Цены в объявлениях о продаже квартир начали опускаться ещё во второй половине августа, а в сентябре процесс продолжился. Темпы пока невысокие, если сравнивать с ценами в реальных сделках – за сентябрь индекс опустился на 0.9% до 1387 $/м2.
Примечательно, что темпы снижения цен на дешевое жильё в сентябре были выше, чем у дорогого.
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В начале осени вторичный рынок остался без кредитной подпитки, которая в последние годы была основным драйвером высокого спроса.
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