Цены проданных в Минске квартир упали на 3% на фоне крайне низкого спроса в сентябре

Стремительное сворачивание кредитов для вторичного рынка незамедлительно нашло отражение в сентябрьской статистике. В первый осенний месяц спрос на квартиры в Минске сократился на 32%, приблизившись к своему минимальному уровню за 10 лет.

За 9 месяцев 2020 года в Минске было продано на 12.5% квартир меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предложение квартир в сентябре увеличилось на 11.6%, а всего с начала года число выставленных на продажу объектов выросло на 35.7%.

На данный момент на 1 проданную квартиру приходится 12 выставленных на продажу. Это показатель типичного «рынка покупателя», для которого характерно снижение цен на квартиры.