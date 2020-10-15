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Цены проданных в Минске квартир упали на 3% на фоне крайне низкого спроса в сентябре

15.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Стремительное сворачивание кредитов для вторичного рынка незамедлительно нашло отражение в сентябрьской статистике. В первый осенний месяц спрос на квартиры в Минске сократился на 32%, приблизившись к своему минимальному уровню за 10 лет.

За 9 месяцев 2020 года в Минске было продано на 12.5% квартир меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предложение квартир в сентябре увеличилось на 11.6%, а всего с начала года число выставленных на продажу объектов выросло на 35.7%.

На данный момент на 1 проданную квартиру приходится 12 выставленных на продажу. Это показатель типичного «рынка покупателя», для которого характерно снижение цен на квартиры.

Цены проданных в Минске квартир упали на 3% на фоне крайне низкого спроса в сентябре

Снижение спроса было характерно для всех типов квартир, но сильнее других продажи упали у 1-комнатных (-35%) и 4-комнатных (-59%).

В общей структуре сделок около 13% пришлось на квартиры в готовых новостройках (дому не более года).

Оставшиеся на рынке покупатели сместили свои акценты в сторону недорогого жилья – выросла доля сделок с хрущевками и типовыми панельными домами.

На фоне резкого сокращения спроса ценовая коррекция была особенно значительной. Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась сразу на 3.1% и составила 1295 $/м2. Последний раз нечто подобное наблюдалось в апреле (-2.7%).

Средняя цена проданных квартир опустилась ниже 1300 $/м2впервые за 16 месяцев.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

  • 1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (-2.1% за месяц) — $ 51 000;
  • 2-комнатные квартиры: 1233 $/м2 (-2.9%) — $ 58 000;
  • 3-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (-2.9%) — $ 79 870;
  • 4-комнатные квартиры: 1198 $/м2 (+7.1%) — $ 101 000.
Цены проданных в Минске квартир упали на 3% на фоне крайне низкого спроса в сентябре

Цены в объявлениях о продаже квартир начали опускаться ещё во второй половине августа, а в сентябре процесс продолжился. Темпы пока невысокие, если сравнивать с ценами в реальных сделках – за сентябрь индекс опустился на 0.9% до 1387 $/м2.

Примечательно, что темпы снижения цен на дешевое жильё в сентябре были выше, чем у дорогого.

Разрыв между средним уровнем цен проданных и выставленных на продажу квартир составил 7,1%, что является максимумом с июля 2016 года.


Цены проданных в Минске квартир упали на 3% на фоне крайне низкого спроса в сентябре

Снижение цен было характерно для большинства микрорайонов города. Локальные очаги роста преобладали в центре и, скорее всего, были связаны с выходом на рынок дорогих объектов.

Цены проданных в Минске квартир упали на 3% на фоне крайне низкого спроса в сентябре

Среди соседних столиц рост долларовых цен на квартиры в сентябре был отмечен лишь в Киеве (+0.4%) и Варшаве (+1.5%). В Москве и Санкт-Петербурге цены снизились на 0.8%, в Вильнюсе – на 0.1%.  


Цены проданных в Минске квартир упали на 3% на фоне крайне низкого спроса в сентябре

 
Теги: Минск
 
 
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