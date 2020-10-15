Мнение: недвижимость в Минске никому не будет нужна без разрешения политического кризиса

1. Политическая ситуация консервируется

Маловероятно (с учетом дедлайна 25 октября ). Но если все будет идти так, как идет сейчас, с периодическими вспышками насилия, полгода - и увидим "первое дно".

Еще один фактор сыграет на рынке - страну начнут массово покидать семьи всех, кто востребован за ее пределами: высококвалифицированных специалистов, айтишников, управленцев, владельцев бизнесов. Люди будут поначалу уезжать с мыслью, что, когда все наладится, смогут вернуться. То есть недвижимость свою попытаются законсервировать. До себестоимости и ниже могут упасть только загородные дома - их без присмотра оставить на пару лет нельзя. Это не квартира с центральным отоплением, которую закрыл на ключ - и можно не волноваться.

Масштаб оттока прогнозировать сложно, но очевидно, что сегмент жилья комфорт-класса и выше в редких реальных сделках просядет так, как еще не проседал. Самые рисковые и оптимистично настроенные инвесторы, конечно, могут воспользоваться ситуацией. Но вот выиграют ли в долгосрочной перспективе - большой вопрос. Поскольку дальше может быть реализован второй сценарий, который предполагает новое дно цен.