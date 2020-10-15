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Мнение: недвижимость в Минске никому не будет нужна без разрешения политического кризиса
15.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рынок жилья парализован, причем впервые не сочетанием знакомых ему факторов (отсутствие кредитов + падение уровня доходов населения + отложенный спрос в ожидании обвала цен). С доходами пока все более-менее неплохо, деньги у людей есть (только с депозитов белорусы
Ко мне регулярно обращаются люди с деньгами, назовем их инвесторами. Пока - просто поговорить. О том, что будет. Они, понятно, сейчас вкладываться не готовы, они знают, что покупать нужно на дне цен, до которого еще далеко. Их, скорее, интересует, а есть ли смысл ждать этого дна в Беларуси? Ответить однозначно на этот вопрос может только шарлатан. Каждый день приносит новости, но прогнозы даже на ближайшие недели не выстраиваются, не говоря уж о долгосрочных. Можно поговорить лишь по поводу предполагаемых сценариев.
1. Политическая ситуация консервируется
Маловероятно (с учетом
Еще один фактор сыграет на рынке - страну начнут массово покидать семьи всех, кто востребован за ее пределами: высококвалифицированных специалистов, айтишников, управленцев, владельцев бизнесов. Люди будут поначалу уезжать с мыслью, что, когда все наладится, смогут вернуться. То есть недвижимость свою попытаются законсервировать. До себестоимости и ниже могут упасть только загородные дома - их без присмотра оставить на пару лет нельзя. Это не квартира с центральным отоплением, которую закрыл на ключ - и можно не волноваться.
Масштаб оттока прогнозировать сложно, но очевидно, что сегмент жилья комфорт-класса и выше в редких реальных сделках просядет так, как еще не проседал. Самые рисковые и оптимистично настроенные инвесторы, конечно, могут воспользоваться ситуацией. Но вот выиграют ли в долгосрочной перспективе - большой вопрос. Поскольку дальше может быть реализован второй сценарий, который предполагает новое дно цен.
2. Политическая ситуация ухудшается
Если градус насилия продолжит расти, мы входим в еще более глубокую партизанщину в качестве ответной реакции.
Потенциальным покупателям будет совсем уж не до приобретения недвижимости. Не только инвесторы, но и те, кто копил на "однушку" всю жизнь, в этот период вряд ли рискнут что-то присматривать. А выбирать будет из чего - массовый отток населения из Минска гарантирован.
"В Украине после Майдана и военных действий за год — с марта 2014 до марта 2015 года — падение цен составило более 40%. У нас такого падения цен не будет", - еще недавно
3. Проходят новые выборы, начинают работать законы
Массовая эмиграция людей с высоким потенциалом отменяется. "Заложенный" предыдущей экономической политикой страны кризис в любом случае ведет к снижению цен, но снижение вряд ли будет существенно отличаться от того, что мы наблюдали в 2015-м. Напомню, накопления у белорусов есть, и часть их точно будет инвестирована в недвижимость, не дав обвалиться "среднему" ценнику ниже психологического "метр по тысяче".
Есть и отложенный спрос на новое жилье, который начнет почти сразу же реализовываться, помогая тем же застройщикам оставаться на плаву.
Стабилизация политической ситуации, восстановление законности, прекращение давления на бизнес, безусловно, воодушевят белорусов. Благо, существуют сценарии выведения экономики из кризиса, апробированные в ЕС, - на их реализацию не понадобятся десятилетия.
Собственно, и инвестиции на дне окажутся самыми разумными - после дна всегда идет рост.
В этом сценарии тоже есть переменные. Но в целом сохранение независимости и демократические выборы - это оптимальное начало сценария развития страны и рынка недвижимости.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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Рынок жилья парализован, причем впервые не сочетанием знакомых ему факторов (отсутствие кредитов + падение уровня доходов населения + отложенный спрос в ожидании...
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