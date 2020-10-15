Свежие курсы валют: на торгах в четверг вырос только доллар

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Только доллар незначительно подорожал по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

В начале недели рубль укрепился к основным валютам корзины, после он стал понемногу ослабляться. На торгах в среду белорусская валюта смогла усилить позиции только по отношению к евро, в четверг – по отношению евро и российскому рублю.

По итогам торгов 15 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар – 2,576 рубля,

1 евро – 3,0175 рубля,

100 российских рублей – 3,3051 белорусского рубля.

Со вчерашнего дня доллар подорожал на 0,17%, или на 0,0043 рубля. В это же время евро подешевел на 0,03%, или 0,0009 рубля, а российский рубль скинул сразу 0,76%, или 0,0252 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.