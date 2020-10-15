У банка хозяев «Евроторга» резко снизились средства клиентов. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

«Статусбанк», который связан с владельцами крупнейшего ритейлера «Евроторг», по итогам января-сентября показал прибыль более 2,3 млн рублей, что почти на 50% выше аналогичного периода прошлого года. Это следует из его финансовой отчетности, опубликованной на сайте банка. Однако другие показатели «Статусбанка» вызвали вопросы.



Фото: Олег Киндар

С начала года активы банка уменьшились со 160 млн до 84,3 млн рублей. Кредитный портфель за 9 месяцев снизился с 68,6 млн до 51 млн рублей. На 1 октября средства клиентов в «Статусбанке» составили 16,6 млн рублей. Хотят в начале года их было почти в 5 раз больше.

Летом «Статусбанк» сократил свою сеть центров банковских услуг и передал права аренды помещений «РРБ-Банку».

На фоне заявления в начале 2020 года гендиректора «Евроторга» Андрея Зубкова о том, что компания планирует рассмотреть возможность продажи «Статусбанка», чтобы сфокусироваться на розничной торговле, стали плодиться разные версии.

Однако в «Статусбанке» заявили, что «не планируют объединяться с другим банком и продолжают работать в штатном режиме».

Что касается сокращения средств клиентов, то в «Статусбанке» признали, что объем депозитов с начала года существенно снизился. «Снижение произошло в основном за счет депозитов юридических лиц. Сосредоточившись на кредитном обслуживании качественных заемщиков банк снизил потребность в заемных средствах и перестал активно привлекать депозиты», сказали TUT.BY в «Статусбанке».