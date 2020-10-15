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Госсекретарь США Помпео: «Мы решительно поддерживаем белорусский народ»
15.10.2020 15:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь США Майк Помпео выразил поддержку белорусскому народу, напомнив об американских санкциях в отношении Беларуси. Об этом он
Выступая со вступительным словом на пресс-конференции в четверг, 15 октября, Майк Помпео коснулся актуальных тем международной повестки, заявив, что команда госдепартамента упорно работает над разрешением конфликтов в Европе, при этом упомянув и Беларусь.
— Что касается Беларуси, мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает призывать белорусское руководство к ответу за ущемление демократии, как поступили мы, наложив совместно с нашими демократическими союзниками в Европе и Канаде санкции на тех, кто несет за это ответственность. Мы также вновь повторяем наше требование немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова, — заявил госсекретарь.
Помимо прочего Майк Помпео заявил, что США, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мирного и устойчивого урегулирования их конфликта, а также призывают обе страны выполнять согласованные ими обязательства по прекращению огня и прекратить обстрелы гражданских объектов.
Также американский госсекретарь призвал Россию в полной мере оказать содействие международному расследованию ситуации с Алексеем Навальным.
Напомним, 2 октября США
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Госсекретарь США Майк Помпео выразил поддержку белорусскому народу, напомнив об американских санкциях в отношении Беларуси.
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