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Госсекретарь США Помпео: «Мы решительно поддерживаем белорусский народ»

15.10.2020 15:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майк Помпео выразил поддержку белорусскому народу, напомнив об американских санкциях в отношении Беларуси. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне 15 октября.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выступая со вступительным словом на пресс-конференции в четверг, 15 октября, Майк Помпео коснулся актуальных тем международной повестки, заявив, что команда госдепартамента упорно работает над разрешением конфликтов в Европе, при этом упомянув и Беларусь.

— Что касается Беларуси, мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает призывать белорусское руководство к ответу за ущемление демократии, как поступили мы, наложив совместно с нашими демократическими союзниками в Европе и Канаде санкции на тех, кто несет за это ответственность. Мы также вновь повторяем наше требование немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова, — заявил госсекретарь.

Помимо прочего Майк Помпео заявил, что США, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мирного и устойчивого урегулирования их конфликта, а также призывают обе страны выполнять согласованные ими обязательства по прекращению огня и прекратить обстрелы гражданских объектов.

Также американский госсекретарь призвал Россию в полной мере оказать содействие международному расследованию ситуации с Алексеем Навальным.

Напомним, 2 октября США обнародовали санкционный список, в который вошли восемь белорусских официальных лиц: министр внутренних дел Юрий Караев, заместитель министра Александр Барсуков, заместитель министра и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, а также заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло.

 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео выразил поддержку белорусскому народу, напомнив об американских санкциях в отношении Беларуси.
 
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