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Принято заключение Комиссии при Минюсте о прекращении действия лицензии Пыльченко
15.10.2020 15:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко лишили лицензии адвоката. Такое решение принято на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции 15 октября.
Лицензия адвоката действует до получения им письменного решения Минюста о прекращении действия лицензии, по каким основаниям. Там же будет указана дата, с которой будет лицензия перестанет действовать.
Поддержать Александра Пыльченко и адвоката
Напомним, 7 октября Александру Пыльченко — защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой — в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».
Оказалось, что суть претензий к адвокату состоит в его комментарии TUT.BY. В
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Суть претензий к адвокату состоит в его комментарии TUT.BY. 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может...
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