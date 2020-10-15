Принято заключение Комиссии при Минюсте о прекращении действия лицензии Пыльченко

Источник материала: Tut.by

Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко лишили лицензии адвоката. Такое решение принято на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции 15 октября.



Александр Пыльченко (по центру) у Минюста перед заседанием комиссии. Фото: TUT.BY

Лицензия адвоката действует до получения им письменного решения Минюста о прекращении действия лицензии, по каким основаниям. Там же будет указана дата, с которой будет лицензия перестанет действовать.

Поддержать Александра Пыльченко и адвоката Юлию Леванчук , вопрос о прекращении действия лицензии которой тоже рассматривали сегодня, к Минюсту пришли более 30 адвокатов.



Фото: TUT.BY

Напомним, 7 октября Александру Пыльченко — защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой — в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».

Оказалось, что суть претензий к адвокату состоит в его комментарии TUT.BY. В публикации от 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. Юрист заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.