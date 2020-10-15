ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ оштрафовал хозяев «Короны» на 69 тысяч рублей за наценку на антисептик в 97%

15.10.2020 15:23 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минска признал виновной компанию «Табак-инвест» (управляет сетью магазинов «Корона») в завышении торговой надбавки на антисептик «Маносептол» и присудил штраф свыше 69 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которое выявило нарушение и подало в суд соответствующий протокол.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

«Торговой сетью, с учетом предоставленной поставщиком информации, при формировании розничной цены на дезинфицирующее средство „Маносептол“ применена предельная допустимая торговая надбавка не к цене производителя, а к цене приобретения у оптовой организации, тем самым не была учтена ранее примененная оптовая надбавка и, как следствие, торговая надбавка (с учетом оптовой) к отпускной цене производителя составила 97,14% вместо допустимых 15%», — сообщили в МАРТ.

По данному факту МАРТ направил в Экономический суд Минска протокол об административном правонарушении в отношении «Табак-инвеста» и одного из его сотрудников, ответственного за формирование розничной цены. В итоге суд признал вину обоих.

Таким образом, «Табак-инвест» должен уплатить штраф в размере 69 213 рублей (двукратный размер разницы между фактической выручкой, полученной от реализации антисептиков, и расчетной величиной выручки от реализации этого товара по ценам, установленным в соответствии с законодательством). Сотрудника компании наказали 5 базовыми величинами (135 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговой сетью при формировании розничной цены на дезинфицирующее средство «Маносептол» применена предельная допустимая торговая надбавка не к цене...
 
Новости дня
Новости экономики
 
У банка хозяев «Евроторга» резко снизились средства клиентов. Что происходит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика