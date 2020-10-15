МАРТ оштрафовал хозяев «Короны» на 69 тысяч рублей за наценку на антисептик в 97%

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минска признал виновной компанию «Табак-инвест» (управляет сетью магазинов «Корона») в завышении торговой надбавки на антисептик «Маносептол» и присудил штраф свыше 69 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которое выявило нарушение и подало в суд соответствующий протокол.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

«Торговой сетью, с учетом предоставленной поставщиком информации, при формировании розничной цены на дезинфицирующее средство „Маносептол“ применена предельная допустимая торговая надбавка не к цене производителя, а к цене приобретения у оптовой организации, тем самым не была учтена ранее примененная оптовая надбавка и, как следствие, торговая надбавка (с учетом оптовой) к отпускной цене производителя составила 97,14% вместо допустимых 15%», — сообщили в МАРТ.

По данному факту МАРТ направил в Экономический суд Минска протокол об административном правонарушении в отношении «Табак-инвеста» и одного из его сотрудников, ответственного за формирование розничной цены. В итоге суд признал вину обоих.

Таким образом, «Табак-инвест» должен уплатить штраф в размере 69 213 рублей (двукратный размер разницы между фактической выручкой, полученной от реализации антисептиков, и расчетной величиной выручки от реализации этого товара по ценам, установленным в соответствии с законодательством). Сотрудника компании наказали 5 базовыми величинами (135 рублей).