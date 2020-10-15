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Адвоката Леванчук лишили лицензии. Среди ее клиентов - избитый силовиками владелец цветочного магазина
15.10.2020 15:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвоката Юлию Леванчук лишили лицензии. Такое решение 15 октября приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.
Заседание комиссии длилось около двух часов. Итог — лишение лицензии.
— Комиссия прекратила действие моей адвокатской лицензии. С решением я не согласна, планирую обжаловать его в судебном порядке. До суда я еще буду являться членом Брестской областной коллегии адвокатов, — рассказала TUT.BY Леванчук.
Причиной рассмотрения вопроса о прекращении действия лицензии на комиссии стала личная переписка адвоката с подругой.
— До момента рассмотрения дела в суде я не хотела бы делиться подробностями, все-таки это в последующем будет предметом судебного разбирательства. Могу сказать только, что причиной стала личная переписка, — пояснила Леванчук.
Юлия Леванчук — адвокат
Помимо Левачнук, сегодня Квалификационная комиссия
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Адвоката Леванчук лишили лицензии. Среди ее клиентов - избитый силовиками владелец цветочного магазина
Решение по лишении лицензии адвоката Юлии Леванчук 15 октября приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.
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