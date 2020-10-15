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Адвоката Леванчук лишили лицензии. Среди ее клиентов - избитый силовиками владелец цветочного магазина

15.10.2020 15:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвоката Юлию Леванчук лишили лицензии. Такое решение 15 октября приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Заседание комиссии длилось около двух часов. Итог — лишение лицензии.

— Комиссия прекратила действие моей адвокатской лицензии. С решением я не согласна, планирую обжаловать его в судебном порядке. До суда я еще буду являться членом Брестской областной коллегии адвокатов, — рассказала TUT.BY Леванчук.

Причиной рассмотрения вопроса о прекращении действия лицензии на комиссии стала личная переписка адвоката с подругой.

— До момента рассмотрения дела в суде я не хотела бы делиться подробностями, все-таки это в последующем будет предметом судебного разбирательства. Могу сказать только, что причиной стала личная переписка, — пояснила Леванчук.

Юлия Леванчук — адвокат Максима Хорошина, владельца цветочного магазина, избитого на днях.

Помимо Левачнук, сегодня Квалификационная комиссия рассмотрит вопрос о прекращении действия лицензии адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко.

 
 
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Решение по лишении лицензии адвоката Юлии Леванчук 15 октября приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.
 
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