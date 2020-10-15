Жизнь после: что будем делать с бюджетом, чтобы позволить себе реформы

Источник материала: Tut.by

Раньше или позже в Беларуси на повестке дня появятся вопросы экономических реформ — тех самых, структурных, о которых уже который год хором говорят независимые эксперты и авторитетные международные организации. В том числе не избежать пересмотра подходов и к бюджетно-налоговой политике. Реформы потребуют дополнительных денег из казны, в особенности — для поддержки тех, чье материальное положение вследствие перемен может сильно ухудшиться. Да и в целом организацию бюджетного процесса в стране можно улучшить.



Мы много говорим и пишем об ошибках власти. Но вот представим, что завтра у граждан на самом деле есть возможность влиять на принятие решений. Как должна выглядеть страна, госуправление в ней, экономика, финансы? Эксперты SYMPA/BIPART рассуждают об этом в серии статей «Белорусская мечта».

Уже сейчас бюджет Беларуси стал дефицитным, и может показаться, что никакой соцподдержки и реформ мы себе позволить не можем. На самом деле, деньги у государства, конечно, есть. Вопрос лишь в том, как эффективнее ими распоряжаться и что изменить в бюджетной политике, чтобы она отвечала актуальным запросам общества.

Сокращение расходов на госдолг

По последним данным, госдолг Беларуси составил 57,8 млрд рублей. Только с начала этого года он увеличился на 29,1% и обновил очередной исторический максимум. Подобные рекорды ставятся в стране регулярно, практика показывает, что в среднесрочной перспективе задолженность правительства перед внутренними и внешними кредиторами только росла и будет продолжать расти, если мы не прекратим постоянно перекредитовываться под высокие ставки. И это несмотря на огромные платежи — а в последнее время Беларусь ежегодно направляет на погашение и обслуживание госдолга 3,5−4 млрд долларов, из которых больше миллиарда (платежи по процентам) закладываются непосредственно в бюджет. Помимо упомянутой суммы в 57,8 млрд рублей основного долга, правительство оценивает предстоящие платежи государства по процентам в 5,3 млрд долларов (с учетом всех долгов и их максимальных сроков).

Минфин в последнее время активно заимствует в иностранной валюте через облигации, а это дорогие деньги — например, июньские евробонды будут стоить бюджету более 6% годовых, а те, что размещались в 2017-м — более 7%. Тот же МВФ был готов предоставить Беларуси заем со ставкой в несколько раз ниже (когда в 2015 году активно шли переговоры, в СМИ фигурировала ставка 2,28%). Другое дело, если реформы будут. На дешевые кредиты в таком случае рассчитывать можно. Постепенное рефинансирование накопленных долгов под более низкий процент и/или на более длительные сроки позволит снизить долговую нагрузку и высвободить значительные средства. В дальнейшей перспективе нужно вообще отходить от практики постоянного перекредитования и начинать погашать задолженность своими силами. Только при таком подходе у Беларуси есть шанс вместо постоянного роста долгов начать демонстрировать их устойчивое снижение.

Прекращение поддержки неэффективных предприятий

Объемы господдержки и других преференций, предоставляемых из бюджета предприятиям, в последние годы сокращаются, но остаются значительными. Так, из заключений КГК об исполнении бюджета следует, что в 2017 году объем такой поддержки составил 4,6 млрд руб, в 2018 году — 2 млрд руб. Данные о 2019-м годе пока не публиковались. Наиболее значительные статьи расходов на поддержку в 2018 г. — освобождение от уплаты налогов (524 млн руб), компенсация банкам потерь от льготного кредитования (356 млн), исполнение гарантий по внутренним займам (328 млн), погашение и обслуживание кредитов (258 млн). Еще на 3,3 млрд руб были предоставлены бюджетные ссуды и займы, при этом КГК отмечает, что на 1 января 2019 г. ожидаемое неисполнение предприятиями обязательств перед бюджетом оценивалось в 1,2 млрд руб.

Масштабная господдержка предприятий не только «тянет» из бюджета большие деньги, но и в целом вредит экономике: с одной стороны частному сектору становится гораздо труднее конкурировать с государственным, имеющим льготы, с другой — у организаций, получающих льготы, пропадает мотивация повышать свою эффективность.

Резкое сокращение господдержки, безусловно, может спровоцировать банкротство ряда предприятий и рост безработицы, вместе с тем, высвободившиеся средства позволят оказать поддержку тем, кто будет в ней нуждаться. Среднее пособие по безработице в Беларуси составляет около 30 рублей, и очевидно, что его нужно значительно повышать.

Льготы и скидки — для тех, кто в них нуждается

Уже давно прошли те времена, когда самые предприимчивые люди строили себе по несколько квартир за счет льготных кредитов и субсидий, но все же ряд финансовых поблажек сохраняется. В льготах как таковых нет ничего плохого, но важно, чтобы право на поддержку из бюджета имели те, кто в ней действительно нуждается. До сих пор вся страна платит за ЖКУ по тарифам, далеким от себестоимости, или, к примеру, пользуется налоговыми вычетами практически независимо от материального положения. Поддержка за счет бюджета должна стать адресной — это тоже позволит сэкономить немалую сумму. Безусловно, администрировать адресные льготы станет сложнее, чем огульные, но это возможно, к тому же процесс можно сделать «умным» и цифровым.

Реализация госсобственности

Собственности у государства много — есть и недвижимое, и движимое имущество. Приватизация госпредприятий и продажа иной собственности — вполне реальный вариант получить дополнительные средства в бюджет. Конечно, этот способ не стоит рассматривать как источник стабильных поступлений в бюджет, однако дополнительные средства на первое время он в любом случае принесет.

Участие общественности в бюджетной политике

Сейчас власть обладает монополией на принятие любых бюджетных решений, какие бы то ни было механизмы участия общественности в бюджетной политике полностью отсутствуют. Это противоречит не только передовым мировым практикам, но и здравому смыслу — ведь бюджет формируется преимущественно за счет средств налогоплательщиков. Необходимо обеспечить участие гражданского общества в бюджетной политике на всех этапах бюджетного процесса — от разработки бюджета до аудита его исполнения — и сделать участие доступным для максимально широких слоев населения. Нужны и соцопросы, и открытые бюджетные слушания, и консультации с экспертным сообществом, и круглые столы с организациями гражданского общества. Хорошим инструментом станут бюджеты гражданского участия, популярные во всем мире. Любые бюджетные решения должны приниматься только совместно с обществом, а процедура обсуждений должна быть прозрачной. Если государство, как в этом году, считает нужным увеличить расходы на национальную оборону на треть — оно должно заручиться поддержкой широких масс.

Повышение прозрачности бюджета

Нельзя сказать, что белорусский бюджет совсем непрозрачен, но многие важные данные по-прежнему надежно скрыты от любопытных глаз. Да что там, даже развернутый проект бюджета на очередной календарный год является достоянием лишь Минфина и парламента. Разумеется, «засекреченных» данных, связанных с бюджетом, не должно быть в принципе. Если какие-то виды данных не публикуются на регулярной основе — должна быть возможность получить их по запросу. А перечень данных для регулярной публикации нужно расширить. Очень не хватает, например, развернутых плановых данных по консолидированному бюджету или исполнения бюджетов по ведомственной классификации. Детализация публикуемых данных должна быть более подробной. Это нужно в том числе и для расширения возможностей гражданского общества по участию в бюджетной политике. Сейчас бывает непросто сделать аргументированное предложение, связанное с бюджетом, по причине отсутствия необходимых данных — не хватает информации для анализа.

Повышение бюджетной грамотности

К сожалению, подавляющее большинство белорусов знает о государственных финансах очень мало. Недавний опрос, организованный исследовательским центром BIPART, показал, что лишь 14% белорусов примерно представляет масштабы собственных обязательных отчислений в сектор государственного управления в виде налогов и взносов и лишь 8% справедливо полагают, что среди самых значительных статей расходов консолидированного бюджета — образование и здравоохранение. Основная масса людей думает, что бюджетные деньги тратятся преимущественно на силовиков и госдолг. Беларуси нужна программа повышения бюджетной грамотности населения, а уже сейчас Минфин мог бы заняться продвижением «Бюджетов для граждан», где информация о госфинансах преподносится простым языком. Минфин готовит такие документы с 2018 года, однако знают о них единицы — это подтверждает и вышеупомянутый опрос, и само министерство, которое несколько месяцев назад в своем корпоративном журнале опубликовало данные, позволяющие судить, что «Бюджет для граждан» на сайте Минфина просматривает не более 150 уникальных пользователей в месяц.