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МАРТ оштрафовал хозяев "Короны" на $27 тысяч за завышение цен на антисептик

15.10.2020 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) оштрафовало ООО "Табак-инвест", управляющей сетью магазинов "Корона", за наценку антисептика в 97%, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сентябре специалисты МАРТ, проводя контроль за соблюдением законодательства о ценообразовании, выявили превышение цены при реализации дезсредства "Маносептол" - торговая надбавка (с учетом оптовой) к отпускной цене производителя составила 97,14% вместо допустимых 15%.

По этому МАРТ составил административный протокол в отношении "Табак-инвеста" и одного из его сотрудников и направил его в Экономический суд города Минска. Рассмотрев материалы дела, суд признал виновными юридическое лицо и должностное лицо, ответственное за формирование розничной цены.

Согласно решению суда, "Табак-инвест" должен заплатить штраф в размере 69 213 рублей (почти 27 тысяч долларов), а сотрудник – 5 "базовых" (135 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска признал виновным компанию "Табак-инвест", которая завысила цену на дезсредство почти на 100%.
 
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