|
МАРТ оштрафовал хозяев "Короны" на $27 тысяч за завышение цен на антисептик
15.10.2020 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) оштрафовало ООО "Табак-инвест", управляющей сетью магазинов "Корона", за наценку антисептика в 97%,
В сентябре специалисты МАРТ, проводя контроль за соблюдением законодательства о ценообразовании, выявили превышение цены при реализации дезсредства "Маносептол" - торговая надбавка (с учетом оптовой) к отпускной цене производителя составила 97,14% вместо допустимых 15%.
По этому МАРТ составил административный протокол в отношении "Табак-инвеста" и одного из его сотрудников и направил его в Экономический суд города Минска. Рассмотрев материалы дела, суд признал виновными юридическое лицо и должностное лицо, ответственное за формирование розничной цены.
Согласно решению суда, "Табак-инвест" должен заплатить штраф в размере 69 213 рублей (почти 27 тысяч долларов), а сотрудник – 5 "базовых" (135 рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический суд Минска признал виновным компанию "Табак-инвест", которая завысила цену на дезсредство почти на 100%.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)