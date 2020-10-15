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В Минюсте прокомментировали решение по адвокатам Пыльченко и Леванчук

15.10.2020 16:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Пыльченко и Юлия Леванчук дискредитировали звание адвоката. В связи с этим Квалификационная комиссия приняла решение лишить их лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.


Фото: pixabаy.com

— Правила профессиональной этики предписывают адвокату соблюдать законодательство, придерживаться норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и достоинство своей профессии в качестве участника отправления правосудия и общественного деятеля, а также не совершать поступков, унижающих его достоинство, действий, подрывающих престиж адвокатуры. Какими бы ни были мотивы, они не оправдывают совершение действий, дискредитирующих высокое звание адвоката, — указывает Минюст.

Как стало известно Министерству юстиции, «адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Леванчук Ю.В. явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи».

Что же касается Александра Пыльченко, то он, по заявлению Минюста, «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“».

— Безусловно, адвокат может общаться со СМИ на любые актуальные темы. Однако Правилами профессиональной этики адвоката установлено, что при предоставлении сведений в средства массовой информации адвокату следует использовать только достоверную информацию.

Министерство юстиции также обращает внимание, что адвокаты не должны забывать о своем особом статусе и задачах, стоящих перед адвокатурой.

— По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии, — заявили в Минюсте.

Сегодня Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции рекомендовала лишить лицензии адвокатов Александра Пыльченко и Юлию Леванчук. Лицензия будет действовать до тех пор, пока адвокаты не получат на руки письменное решение Минюста.

Поддержать Александра Пыльченко и Юлию Леванчук к Минюсту пришли более 30 адвокатов.

Напомним, 7 октября Александру Пыльченко — защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой — в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии». Оказалось, что суть претензий к адвокату состоит в его комментарии TUT.BY, размещенном в публикации от 14 августа.

 
 
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По мнению Министерства юстиции, Александр Пыльченко и Юлия Леванчук дискредитировали звание адвоката.
 
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