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Беларусбанк возобновил выдачу льготных кредитов на жилье

15.10.2020 18:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Беларусбанк возобновил выдачу гражданам кредитов, предусмотренных указом № 240 для приобретения жилья, сообщили в четверг в пресс-службе банка.

© Sputnik / Александр Кряжев
Появилась петиция с требованием возобновить льготные кредиты на жилье

"Беларусбанк, учитывая социальную значимость государственной программы строительства жилья, в целях успешного завершения строительства многоквартирных жилых объектов в текущем году и актуальность вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия, с 15 октября возобновляет прием новых заявлений граждан (заявок на кредит) на выдачу кредитов", – говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что условия кредитования строительства жилья по указу № 240 остаются прежними – ставка рефинансирования (сейчас 7,75%), увеличенная на 3%.

Банк приостановил выдачу льготных жилищных кредитов в сентябре, тогда в финучреждении затруднялись ответить, когда будут снова принимать заявки от граждан.

Согласно указу №  240 субсидию могут получить отдельные категории белорусов, включая многодетные семьи. Максимальный размер кредита определяют местные исполкомы с учетом состава семьи и жилой площади, находящейся в собственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Льготные кредиты по президентскому указу № 240 банк будет выдавать на прежних условиях – под 10,75% годовых.
 
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