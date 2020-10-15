Лукашенко назначил новых судей в Верховный и областные суды, а нескольких - освободил от должности

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 15 октября подписал Указ № 364 «О назначении и освобождении судей», сообщает пресс-служба.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лукашенко назначил Игоря Любовицкого судьей Верховного суда, освободив его от должности судьи Минского городского суда, Андрея Лихача заместителем председателя Гродненского областного суда, Светлану Гончар заместителем председателя Минского областного суда, Сергея Николаева первым заместителем председателя Минского городского суда, а Ольгу Ромашевскую — заместителем председателя этого суда.

Руслан Анискевич освобожден от должности судьи Верховного суда, Виталий Кулеш и Алексей Левкович — от должностей заместителей председателя Гродненского и Минского областных судов соответственно.

Причину данного решения пресс-служба не сообщает. Известно лишь, что указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Лукашенко также подписал Указ № 365 «О присвоении квалификационных классов судьям».