ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил новых судей в Верховный и областные суды, а нескольких - освободил от должности

15.10.2020 20:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 15 октября подписал Указ № 364 «О назначении и освобождении судей», сообщает пресс-служба.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лукашенко назначил Игоря Любовицкого судьей Верховного суда, освободив его от должности судьи Минского городского суда, Андрея Лихача заместителем председателя Гродненского областного суда, Светлану Гончар заместителем председателя Минского областного суда, Сергея Николаева первым заместителем председателя Минского городского суда, а Ольгу Ромашевскую — заместителем председателя этого суда.

Руслан Анискевич освобожден от должности судьи Верховного суда, Виталий Кулеш и Алексей Левкович — от должностей заместителей председателя Гродненского и Минского областных судов соответственно.

Причину данного решения пресс-служба не сообщает. Известно лишь, что указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Лукашенко также подписал Указ № 365 «О присвоении квалификационных классов судьям».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусбанк возобновил выдачу льготных кредитов на жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика