В Беларуси начали выпускать «белый сыр» с испанскими корнями

Производитель сыров SVEŽA «Савушкин продукт» вывел на рынок новый вид — Кесо Бланко. Это нежный сыр, со сладким сливочным вкусом. В переводе с испанского «кесо бланко» означает «белый сыр». С октября этот популярный на Пиренейском полуострове и в странах Латинской Америки сыр уже продается в белорусских магазинах.

Мягкая консистенция и сливочный вкус — то, что выделяет его среди других свежих сыров. Состав продукта максимально простой. Его готовят из молока и сыворотки, добавляя совсем немного соли. В отличие от твердых сортов, сыр Кесо Бланко не требует созревания на производстве, что придает ему мягкий сливочный вкус.

Благодаря отсутствию остроты он понравится детям, а также подойдет тем, кто придерживается принципов здорового питания и стремится разнообразить свой рацион простыми и свежими блюдами.

Традиционно такой сыр едят в свежем виде. Подают с фруктами, мармеладом, джемом, медом. Также Кесо Бланко, порезанный кубиками, обжаривают на сковороде — получается необычная и вкусная закуска. При термической обработке он не плавится, а становится мягче. Невзирая на то, что белый сыр имеет крошащуюся текстуру, в блюдах он способен сохранять свою форму. Это позволяет добавлять его, например, во фруктовый салат. Он также хорошо сочетается с хлебом, орехами, виноградом. Подается к столу не только с закусками, но и десертами. Используется в качестве начинки для выпечки.

«Секрет и богатство вкуса этого сыра — в его простоте. Кесо Бланко натуральный свежий сыр с испанскими корнями. Он станет хорошей основой для кулинарных экспериментов и создания новых полезных десертов. И, надеемся, будет хорошо принят и понравится белорусским потребителям», — отметили в компании «Савушкин продукт».

В линейке SVEŽA Кесо Бланко стал очередной новинкой с мировой известностью и богатой кулинарной историей. На рынок уже выведены сыры «Фета SVEŽA» и «Брынза SVEŽA», родиной которых является Балканский полуостров. Покупатели дали им положительную оценку.

Все сыры этой марки производятся на предприятии «Савушкин-Орша» с использованием самого современного оборудования и высококачественного молочного сырья. Производственная площадка была построена с нуля всего за год и введена в эксплуатацию в августе 2020.

Свежие сыры уже поступили в продажу во многие магазины и торговые сети республики.