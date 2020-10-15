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Завершились соревнования 3-4 этапов «Серии ДОСААФ» по картингу

16.10.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

9-11 октября на трассе РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье под Минском под эгидой ДОСААФ и общественного объединение «Белорусская автомобильная федерация» прошли заезды 3 и 4 этапов республиканских соревнований «Серия ДОСААФ» по картингу и учебно-тренировочные сборы в классе «Малыш».

Заезды в классе «Малыш» проводятся для самых юных картингистов, которые пока не принимают участия в соревнованиях уровня чемпионата республики, но мечтают о своих первых победах.

10 октября в классе «Малыш» на старт вышли 16 участников. Победу по итогам двух заездов одержал семилетний Миша Теленченко. Второе место занял Захар Королев, а третьим на пьедестал почета поднялся Владислав Дешук. На четвертом и пятом местах оказались Георгий Лобкис и Никита Стаховский. А товарищ Миши по команде и его брат-близнец Максим Теленченко из-за фальстарта во втором заезде и наказания в виде трехсекундного пенальти в итоговой таблице оказался на шестой позиции.

«Борьба в классе «Малыш» все больше начинает напоминать большой спорт: разрывы между местами в первой пятерке составляют буквально сотые доли секунды, дети, несмотря на свой юный возраст, в ходе заездов должны принимать вполне взрослые решения, от которых зависит итоговый результат. Поэтому первое место — это очень важный для нас результат и стимул продолжать борьбу», — прокомментировал итоги соревнований отец и тренер Миши, известный белорусский гонщик Александр Теленченко.

Свое слово сказала и переменчивая осенняя погода: не обошлось без замены покрышек и их подготовки к выезду с «холодной» трассы на «горячую».

«Несмотря на то, что соревнования детские, — а может быть, именно поэтому, — внимание к вопросам безопасности и техническому состоянию картов находится на очень высоком уровне. Поддержка со стороны наших партнеров из «Бош Авто Сервис» позволяет чувствовать себе уверенно в техническом отношении и быть готовыми к любым неожиданностям», — дополнил Александр Теленченко.

В рамках 3-4 этапов соревнований «Серия ДОСААФ» заезды проходили также в классах «Max Micro», «Max Mini», «Max Junior», «R-85», «ТК-Junior», «ТК», «Национал», «А-125», «World Formula», «Open».

 
 
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9-11 октября на трассе РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье под Минском под эгидой ДОСААФ и общественного объединение «Белорусская автомобильная федерация» прошли...
 
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