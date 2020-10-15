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Около 1200 айтишников уехали из Беларуси в Украину с начала протестов

16.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Около 1200 специалистов IT-индустрии уехали из Беларуси в Украину с начала протестов в республике, сообщил DW заместитель министра по цифровой трансформации страны Александр Борняков.

© CC0 / Pixabay
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"У нас есть горячая линия, и мы фиксируем, что около тысячи IT-специалистов пересекли границу, тогда как в августе было около двухсот. Поток растет, потому что ситуация не успокаивается", – сказал он.

Он также уточнил, что в настоящее время украинские власти ведут переговоры с 15 белорусскими IT-компаниями, которые решили перенести свои офисы в Украину.

Как ранее сообщал Sputnik, в начале октября украинский президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", которым для специалистов IT-сферы и членов их семей вводится преференции при переезде. В МИД Беларуси этот документ назвали недружественным, а его принятие – дискриминационным шагом.

Акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа, после президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). На них проходят массовые задержания граждан, в том числе айтишников, в связи с чем руководство отдельных компаний решило перенести бизнес в страны, где их сотрудникам ничего не угрожает.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время украинские власти ведут переговоры с 15 белорусскими IT-компаниями, которые решили перенести свои офисы.
 
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