В МВД России сообщили, по какой статье Тихановская объявлена в межгосударственный розыск

Источник материала: Tut.by

Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя. РИА Новости получили ответ от МВД России на соответствующий запрос.



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«В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361. Это «Призывы к свержению или изменению конституционного строя

Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства», — сказали приводит агентство ответ МВД России.

Напомним, 7 октября стало известно, что МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую. В МВД России тогда пояснили , что российские правоохранительные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении Тихановской, а в базу разыскиваемых лиц она была включена по инициативе другого государства, вероятнее всего, Беларуси.

В МВД Беларуси подтвердили , что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск, но подробностей не сообщили, посоветовав обратиться в Следственный комитет. В СК заявили, что у них нет «информации для озвучивания в СМИ».

Сама экс-кандидат в президенты недавно говорила , что не знает подробности про возбужденное в отношении нее дело.