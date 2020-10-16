|
В МВД России сообщили, по какой статье Тихановская объявлена в межгосударственный розыск
16.10.2020 10:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя.
«В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361. Это «Призывы к свержению или изменению конституционного строя
Напомним, 7 октября стало известно, что МВД России
В МВД Беларуси
Сама экс-кандидат в президенты недавно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя (часть 3 статья 361 УК Беларуси). РИА...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)