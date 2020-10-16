В СК Беларуси объяснили, почему разыскивают Светлану Тихановскую

Источник материала: Tut.by

В Следственном комитете заявили, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. В пресс-службе ведомства сообщили , что продолжают расследование уголовного дела о деятельности организации, именуемой «Координационный совет».



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Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой Беларуси по ч. 3 ст. 361 УК.

«В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой „Координационный совет“, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — сказано в сообщении.

В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, уточнили в ведомстве.

Ранее сегодня в МВД России сообщили основание для объявления Тихановской в межгосударственный розыск.

Напомним, 7 октября стало известно, что МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую. В МВД России тогда пояснили , что российские правоохранительные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении Тихановской, а в базу разыскиваемых лиц она была включена по инициативе другого государства, вероятнее всего, Беларуси. В МВД Беларуси подтвердили , что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск, но подробностей не сообщили.

20 августа генпрокурор Беларуси заявил , что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны. По данному факту было возбуждено уголовное дело . Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Обвинения по данной статье предъявлены членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку .