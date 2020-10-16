|
В СК Беларуси объяснили, почему разыскивают Светлану Тихановскую
16.10.2020 13:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Следственном комитете заявили, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. В пресс-службе ведомства
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой Беларуси по ч. 3 ст. 361 УК.
«В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой „Координационный совет“, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — сказано в сообщении.
В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, уточнили в ведомстве.
Ранее сегодня в МВД России сообщили основание для объявления Тихановской в межгосударственный розыск.
Напомним, 7 октября стало известно, что МВД России
20 августа генпрокурор Беларуси
Обвинения по данной статье предъявлены членам президиума Координационного совета
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пресс-службе ведомства сообщили, что продолжают расследование уголовного дела о деятельности организации, именуемой «Координационный совет».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)