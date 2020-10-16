Банки, которые кредитовали «дольщиков» Грушевского Посада, грозят своим клиентам штрафами, если ЖСК не договорится с Мингорисполкомом

Напомним, Жилой комплекс «Грушевский посад» расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Грушевка». В состав комплекса входят четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Возводит его крупный столичный застройщик, который берет свои истоки в Кобрине, — «Жилстройкомплект» (ЖСК).

ЖСК за все время успел возвести только два дома из комплекса, а после стройка практически полностью остановилась. По словам главы администрации, секции 1 и 2 дома № 3 должны были быть сданы в эксплуатацию еще в конце июля 2019 года. Сейчас их готовность составляет 93%. Секции 3 и 4 этого же дома должны были быть сданы в апреле 2020 года. Их процент готовности — всего лишь 30%. Дом номер № 4 и вовсе не начинали возводить, хотя по планам он должен был быть сдан к концу этого года.

Мингорисполком не единожды продлевал сроки, в которые застройщик должен был сдать два дома, но это не приводило к каким-либо движениям на строительной площадке.

На встрече главы администрации Московского района Минска с жителями района Татьяна Колядко сообщила , что ЖСК дан последний шанс приступить к работам, или участок будет изъят.

Крайние сроки, которые озвучила чиновник:

· жилой дом № 3 (секция № 1,2) — возобновление работ в июле 2020 года;

· жилой дом № 3 (секция № 3,4) — возобновление работ в июле 2020 года;

· жилой дом № 4 (секция № 1,2) — начало работ в августе 2020 года.

На встрече с держателями жилищных облигаций в конце июня инспектор Гостройнадзора Иван Турченко сообщил, что сроки по вводу домов в эксплуатацию продлили.

— Ну, у меня есть бумага о продленных сроках по 3−4-й секциям по конец декабря 2020 года. По 1−2-й секциям сейчас выносят решение, - рассказал инспектор Гостройнадзора.