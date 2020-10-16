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Банки, которые кредитовали «дольщиков» Грушевского Посада, грозят своим клиентам штрафами, если ЖСК не договорится с Мингорисполкомом
16.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Держателям жилищных облигаций жилого комплекса «Грушевский Посад» начали приходить сообщения из банков, где они брали кредиты на жилье, что «дольщикам» грозят большие штрафы, если те не предоставят документ о продлении сроков строительства, либо передачи дома УКСу. Проблема в том, что таких документов нет. «Жилстройкомплект» утверждает, что сроки продлили, Мингорисполком говорит, что продлевать не собираются.
Напомним,
ЖСК за все время успел возвести только два дома из комплекса, а после стройка практически полностью остановилась. По словам главы администрации, секции 1 и 2 дома № 3 должны были быть сданы в эксплуатацию еще в конце июля 2019 года. Сейчас их готовность составляет 93%. Секции 3 и 4 этого же дома должны были быть сданы в апреле 2020 года. Их процент готовности — всего лишь 30%. Дом номер № 4 и вовсе не начинали возводить, хотя по планам он должен был быть сдан к концу этого года.
Мингорисполком не единожды продлевал сроки, в которые застройщик должен был сдать два дома, но это не приводило к каким-либо движениям на строительной площадке.
На встрече главы администрации Московского района Минска с жителями района Татьяна Колядко
Крайние сроки, которые озвучила чиновник:
· жилой дом № 3 (секция № 1,2) — возобновление работ в июле 2020 года;
· жилой дом № 3 (секция № 3,4) — возобновление работ в июле 2020 года;
· жилой дом № 4 (секция № 1,2) — начало работ в августе 2020 года.
На встрече с держателями жилищных облигаций в конце июня инспектор Гостройнадзора Иван Турченко сообщил, что сроки по вводу домов в эксплуатацию продлили.
— Ну, у меня есть бумага о продленных сроках по 3−4-й секциям по конец декабря 2020 года. По 1−2-й секциям сейчас выносят решение, - рассказал инспектор Гостройнадзора.
«Или будут штрафы»
На днях держатели жилищных облигаций «Грушевского Посада» начали получать сообщения из банков, где люди брали кредиты на строительства жилья, что им нужно предоставить документы о продлении сроков строительства или передачи участка другому застройщику.
- Позвонили из банка и потребовали документ о продлении сроков сдачи. Я сказала, что дом не строится. Последние документы носила в феврале, по-моему, дополнительное соглашение, где указан срок сдачи март или апрель месяц. Уже не помню толком. Мне "ГП" (Грушевский Посад – прим. ред) письмо прислал, я его подписала и отнесла в банк. Так как срок закончился, банк требует документ о продлении или ликвидации, хоть что-нибудь, - сообщила нам одна из держательниц облигаций. - Квартира под залогом в банке, так, по-моему, всем кредит дают.
Причем все держатели облигаций утверждают, что исправно ежемесячно оплачивают кредит и проценты по нему, так что по этому моменту претензий в банке к ним возникнуть не должно.
- Плачу, как будто дом строиться. Можно было приостановить (выплаты – прим.ред.) на 3 месяца, но проценты потом заплатишь сразу за эти три месяца. И то если действительно доказать, что ты не можешь оплачивать, - продолжают «дольщики» Грушевского Посада. - Им (банку – прим.ред) нужен документ любой. Я им тоже говорю, что я исправно плачу и даже переплачиваю по основному долгу. А они мне: нужен документ, что с домом ведутся хоть какие-нибудь работы. Или будут штрафы.
Такие сообщения поступили держателям облигаций из Белагропромбанка, банка БелВЭБ, БПСбанка. Мы отправили запрос с просьбой разъяснить, зачем банку нужны документы о продлении сроков строительства и какие штрафные санкции ожидают клиентов за непредоставление информации. Дать краткий комментарий согласился лишь ОАО «Банк БелВЭБ».
- Предоставление документов, подтверждающих продление сроков строительства и перенос ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, кредитным договором напрямую не требуется, - рассказала пресс-секретарь ОАО «Банк БелВЭБ» Людмила Сац. - Однако в случае, если кредитополучателю необходимо продление периода выборки, закрепленного в кредитном договоре, на более поздний срок, Банк идет навстречу клиентам и продлевает период выборки при условии предоставления документов, подтверждающих продление срока ввода приобретаемого объекта недвижимости в эксплуатацию. Данные документы могут быть оформлены не только застройщиком, но и любым уполномоченным на это органом.
Если получим ответы от остальных банков, то дополним материал.
Некоторые из «дольщиков» в сентябре всё-таки смогли получить «какие-нибудь» документы для банка. Кто-то обращался в Мингорисполком, кто-то в ООО «Жилстройкомплект». И содержание ответов от чиновников и застройщиков немного противоречат друг другу.
Один из держателей облигаций получил дополнение к договору от 8-го июня (вписано почему-то ручкой), где сообщается, что сроки продлены до конца 2020 года. «Дольщик» утверждает, что документ пришел почтой из Варшавы.
Мы отправили официальный запрос в Мингорисполком в начале октября, но ответ так и не получили. Мы сообщим отдельно о позиции властей столицы по поводу этого долгостроя.
«С жилищными облигациями все очень мутно»
Тем временем стало известно, что генеральный подрядчик жилого комплекса «Грушевский Посад», по совместительству еще одна компания владельца ООО «Жилстройкомплект» Ильи Волоха - ООО "Генеральный подрядчик" -
— Эта контора до 25 ноября еще находится в защитном периоде, а я пока только начинаю входить в курс дела. Сейчас с моего благословения они еще могут проводить какие-то сделки, платежи, но в целом в этом периоде у них еще есть руководство, и они еще функционируют самостоятельно, - рассказал антикризисный управляющий Юрий Лукша - Илья Волох в Польше, он главный в этой фирме, находится он там с октября прошлого года. Главного бухгалтера в компании сейчас нету, директора, как такового, тоже нету, есть какой-то управляющий компанией, представитель Волоха, но его задачи и обязанности я до сих пор не понимаю. Когда я туда заезжал последний раз, то в компании сидело 3 человека: 2 бухгалтера и один кадровик.
Всего в компании, по словам антикризисного управляющего, сейчас числиться 50 человек, но все они находятся в неоплачиваемых отпусках. На «Грушевском Посаде» деятельность «Генеральным подрядчиком» не осуществляется с апреля месяца, хоть они там и числятся генеральным подрядчиком.
- С этой компанией, как и с «Грушевским Посадом» все грустно. Я считаю, что свою деятельность они там продолжать не будут. Но это еще зависит от того, какую позицию займет власть. Можно рассматривать с той стороны, что у компании есть договорные обязательства, которые та обязана выполнить. Но насколько пойдут по такому пути – вопрос. Скорее всего будут искать другого подрядчика, - делится Юрий Лукша.
- А не будет такого варианта, что и «Жилстройкомплект» уйдет в банкротство? Все-таки это тоже компания Волоха.
- Там все компании его вокруг этого Грушевского Посада. Я пока изучаю, делаю анализ. Пока идет защитный период, я не могу толком влезть в деятельность компании. Нужно вначале все «прибрать к рукам», чтобы за моей спиной ничего не делали. А сейчас делают. Кто-то от Волоха или Жилстройкомплекта, ну считай тоже от Волоха, отправил апелляционную жалобу на открытие вот этого защитного периода.
По словам антикризисного управляющего, сейчас его главная задача – обеспечить сохранность имущества на площадке «Грушевского Посада», в чем он видит большую проблему. И хотя пока следов мародёрства на площадке нет, нужно срочно проводить инвентаризацию.
— Это один момент, второй – с жилищными облигациями там тоже все очень мутно. У меня такое чувство, что решили пожертвовать генеральным подрядчиком ради облигаций. Передали ему жилищные облигации, он что-то продал, что-то ему заблокировали, сейчас он оказывается должным «Жилстройкомплекту». Там очень мутные схемы, и мне еще предстоить понять, что и к чему там делалось. Возможно, будут и признаки мошенничества, как с еще одной компанией Волоха – ООО «Строительная компания Жилстройкомплект», - рассказывает антикризисный управляющий.
Напомним, что ООО «Генеральный Подрядчик»
- Сами облигации выпускал «Жилстройкомплект». Потом каким-то образом он эти облигации передал генеральному подрядчику. Генподрядчик часть облигаций смог продать, а часть заблокировали. А сейчас по этим облигациям «Генеральный подрядчик» должен ЖСК около 10 миллионов рублей, и это только долг по облигациям. То есть «Жилстройкомплект» уже выступает кредитором. Еще 10 миллионов «Генеральный подрядчик» должен налоговой, подрядчикам, ФСЗН и прочим. Мне сейчас нужно собрать больше информации, чтобы все это анализировать. Пока я вижу только то, что компания неплатежеспособная, - резюмировал Юрий Лукша.
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Банки, которые кредитовали «дольщиков» Грушевского Посада, грозят своим клиентам штрафами, если ЖСК не договорится с Мингорисполкомом
Держателям жилищных облигаций жилого комплекса «Грушевский Посад» начали приходить сообщения из банков, где они брали кредиты на жилье, что «дольщикам» грозят...
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