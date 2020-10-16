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Глава КГБ: Есть информация о готовящейся в Беларуси провокации

16.10.2020 15:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что спецслужбы получают информацию о готовящейся в стране провокации, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации, — заявил Тертель.

По его словам, «цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения».

 
 
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Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что спецслужбы получают информацию о готовящейся в стране провокации, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
 
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