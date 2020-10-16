Минфин Беларуси получил 500 млн долларов из России

Источник материала: Tut.by

Евразийский банк развития (ЕАБР), являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Беларуси финансовый кредит в объеме 500 млн долларов.



Фото: Reuters

Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет).

Минфин Беларуси сообщил , что кредит в полном объеме поступил в республиканский бюджет 16 октября. Ресурсы нужны «на поддержку бюджета в условиях пандемии COVID-19».

Программа правительства и Нацбанка Беларуси по противодействию влиянию COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, содержащаяся в заявке властей страны на получение финансового кредита, кроме мер на поддержку системы здравоохранения и населения, также предусматривает реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок. В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси, говорится в сообщении ЕАБР.

12 октября подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития одобрил предоставление Беларуси кредита на 500 млн долларов, говорилось в сообщении на сайте Минфина РФ.

— Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора, — прокомментировал предоставление кредита министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее он говорил, что деньги пойдут на погашение Беларусью долга перед «Газпромом» за поставленный газ.

Кроме средств ЕФСР, Беларусь получит российский госкредит на 1 млрд долларов. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов — в 2020 году и вторые 500 млн долларов — в 2021 году.

Президент России Владимир Путин пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября.