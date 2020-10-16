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«Сначала прекращение репрессий, освобождение политзаключенных». Политологи не верят в конституционную реформу

16.10.2020 15:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судя по сообщениям в государственных медиа и заявлениям представителей власти, в Беларуси идет подготовка к внесению изменений в главный закон страны. Осталось менее десяти дней, когда парламент принимает предложения изменений в Конституцию. Но политологи выказывают сомнения в том, что без разрешения политического кризиса получится провести конституционную реформу.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Один из наиболее очевидных вариантов внесения изменений в Конституцию — это референдум. Таким путем изменения в основной закон Беларуси вносились ранее. Этот же путь предлагал Александр Лукашенко на встрече с рабочими на МЗКТ 17 августа.

Общаясь с журналистами, политолог Александр Федута указывает на то, что провести конституционный референдум будет сложно с точки зрения его организации. Есть большая доля вероятности, что после выборов как сама Центральная комиссия, так и подчиняющийся ей местные структуры, утратили доверие населения. В то же время люди, традиционно входящие в число тех, кто решает судьбу избирателей, могут опасаться быть впутанными в громкие истории.

— Участковые и территориальные избирательные комиссии, которые выполняют функции комиссий по организации референдума, — сейчас это такое место, куда найти людей будет очень непросто, потому что прошедшее с момента голосования на президентских выборах время показало, что утечка информации рано или поздно происходит. Никто не захочет попасть в число тех, чьи голоса будут звучать на пленках, чьи имена будут фигурировать в интернете и появятся в телеграм-каналах, — комментирует Александр Федута.

Если Александр Лукашенко и намерен провести конституционную реформу, а следом за ней досрочные президентские выборы, то никаких конкретных сроков ее проведения или завершения, никакого законодательного акта, это подтверждающего, общественности не представили. Дальше всего в этом вопросе продвинулся парламент, объявивший о сборе предложений до 25 октября.

— Мы упираемся в главный вопрос: реальная конституционная реформа, как и новые выборы, не может происходить в условиях фактической военной диктатуры в стране. Начало демократизации политической системы, прекращение репрессий, освобождение политзаключенных — а потом можно и про Конституцию, и про выборы [говорить] и искать другие компромиссы. Без этого все это (конституционная реформа — прим. Ред.) не имеет никакого смысла, — добавляет политолог Валерий Карбалевич.

 
 
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Политолог: Конституционная реформа и выборы не могут проходить в условиях военной диктатуры
 
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