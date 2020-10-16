Доллар, евро и российский рубль подешевели перед выходными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт - Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.

В начале недели рубль укрепился к основным валютам корзины, после он стал понемногу ослабляться. На торгах в четверг белорусская валюта смогла усилить позиции по отношению евро и российскому рублю, в пятницу - снова ко всем трем валютам корзины.

По итогам торгов 16 октября Нацбанк установил следующие курсы валют на выходные:

1 доллар - 2,5729 рубля,

1 евро - 3,0118 рубля,

100 российских рублей - 3,2977 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом доллар подешевел на 0,12% или на 0,0031 рубля, евро уменьшился на 0,19% или 0,0057 рубля, российский рубль потерял 0,22% и скинул 0,0073 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.