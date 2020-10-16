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Евразийский банк развития перечислил Беларуси 500 млн долларов кредита ЕФСР

16.10.2020 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт - Sputnik. Кредит в размере 500 миллионов долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) перечислен Беларуси Евразийским банком развития (ЕАБР), об этом сообщила пресс-служба банка.

© Sputnik
Как российский кредит поможет экономике Беларуси?

Это первый транш российского кредита в 1,5 миллиардов долларов, о которых договорились президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в начале сентября на встрече в Сочи.

Как пояснили в российском Минфине, дополнительные деньги нужны Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита бюджета республики. Это позволит предотвратить снижение золотовалютных резервов ниже целевого показателя (7,3 миллиарда долларов – Sputnik).

Кроме того, Беларусь получит кредит в один миллиард долларов от России. Первый транш в размере 500 миллионов долларов поступит в текущем году, еще 500 миллионов долларов будут предоставлены в 2021-м.

Условия государственного займа:

  • плавающая процентная ставка (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет);
  • срок кредита – до 10 лет;
  • льготный период – до 5 лет.

Как уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, часть нового кредита для Беларуси будет использована для рефинансирования ранее предоставленных займов. Позже посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что что первый транш не будет направлен на оплату поставляемого российского газа, так как на это предусмотрены отдельные средства.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная в 206 году Россией и Казахстаном с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Также участниками ЕАБР стали Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

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Теги: Минск
 
 
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Общий размер кредита, о котором договорились президенты Беларуси и России, составляет 1, 5 миллиарда долларов.
 
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