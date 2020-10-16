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Евразийский банк развития перечислил Беларуси 500 млн долларов кредита ЕФСР
16.10.2020 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт - Sputnik. Кредит в размере 500 миллионов долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) перечислен Беларуси Евразийским банком развития (ЕАБР), об этом сообщила пресс-служба банка.
Это первый транш
Как пояснили в российском Минфине, дополнительные деньги нужны Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита бюджета республики. Это позволит предотвратить снижение золотовалютных резервов ниже целевого показателя (7,3 миллиарда долларов – Sputnik).
Кроме того, Беларусь получит кредит в один миллиард долларов от России. Первый транш в размере 500 миллионов долларов поступит в текущем году, еще 500 миллионов долларов будут предоставлены в 2021-м.
Условия государственного займа:
Как уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, часть нового кредита для Беларуси будет использована для рефинансирования ранее предоставленных займов. Позже посол Беларуси в России Владимир Семашко
ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная в 206 году Россией и Казахстаном с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Также участниками ЕАБР стали Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.
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Общий размер кредита, о котором договорились президенты Беларуси и России, составляет 1, 5 миллиарда долларов.
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