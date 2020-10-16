Для обсуждения Конституции попробуйте понять народ, единственный источник власти. Три кита диалога

Источник материала: Tut.by

Представители власти упирают на то, что «Конституцию на улице не напишешь», а для диалога, по словам Александра Лукашенко, создаются специальные площадки. Телеграм-канал Кастрычніцкі эканамічны форум приводит несколько простых правил для «диалоговых платформ», которые «в последнее время начали расти как грибы после дождя».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: t.me/dumkame

Начнем с азов. Создавая «платформу» для обсуждения конституционной реформы, надо помнить, что Конституция — это поистине народный документ. Явно или неявно, настоящая конституция должна начинаться словами «Мы, народ». Значит, она должна быть понятна если не каждому человеку (лучшая в мире система образования уже сделала это невозможным), то хотя бы подавляющему большинству. Однако даже отличная конституция — это довольно сложный текст, очень концентрированный и наполненный концепциями. Чтобы их осознать, нужно время. Чтобы дать людям это время, нужно заблаговременно озвучить набор конкурирующих концепций. Абсолютно открыто, чтобы любой желающий мог бы их прочитать или послушать, обдумать и выразить по их поводу свое мнение.

Итак, первая основа диалога — это открытость.

Дальше чуточку сложнее. Даже если вы создаете платформу для профессионального диалога, то есть такую, участники которой умеют говорить сложные вещи сложными словами и при этом понимать друг друга, вы все равно должны сделать их слова понятными для непрофессионалов. Это называется коммуникация. Как известно, ключевую роль в коммуникации играют медиа. Обратите внимание: именно медиа, а не «государственные СМИ». То есть вновь созданная платформа должна очень плотно работать с людьми, которые способны объяснять сложные вещи простыми словами и обеспечивать максимально широкий охват аудитории и открытость. Сообщения в духе «эксперты решили, что у нас все хорошо, но есть небольшие недоработки, которые будут обсуждаться на следующих встречах в рамках платформы» можно удалять, не дописав. Они бессмысленны и никому не интересны. Тезисы, изложенные понятным языком, их аргументация, антитезисы — возможно, у вас начнет получаться, если вы обеспечите контент, который заинтересует профессионалов из медиа. Если заинтересует их — значит, будет интересен и их читателям, слушателям и зрителям. И они даже дадут вам обратную связь, что поможет вам принести больше пользы.

То есть вторая основа диалога — это коммуникация.

Наконец, самое сложное. Если цель вашей платформы — это обсуждение Конституции, то есть народного документа, то вы должны для себя уяснить — а лучше уверовать — в то, что народ — это не «необразованные массы» (несмотря на лучшую в мире систему образования), которые ждут указаний сверху и рады верить во всякую ересь, которую им «втюхивают» под видом истины. Чтобы обсуждать Конституцию, попробуйте сперва понять этот народ, который даже по Конституции образца 2004 года является единственным источником власти в стране. Увидеть силу, мудрость и величие обычных людей, которые не рвутся к власти и не пляшут под чью-то мифическую дудку, а лишь требуют от государства честной службы. И когда все встанет на свои места, то есть народ в вашем понимании станет властью, а государство (то, что сейчас называется словом «власть») — слугами народа, вы заложите надежный фундамент своей диалоговой платформы.

Третья основа диалога — это любовь к людям. Как минимум уважение.

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