МТБанк возобновил выдачу потребительских кредитов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. МТБанк возобновляет выдачу двух потребительских кредитов и карт рассрочки, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.

Банк 4 сентября временно приостановил выдачу гражданам кредитов, тогда в МТБанке заявили, что данные ограничения носят временный характер, а заявки продолжают приниматься, чтобы впоследствии их оперативно обработать.

Программа кредитования физических лиц снова начала действовать с 15 октября.

Условия выдачи остались прежними, изменилась только процентная ставка, теперь она составляет 34,86%. Кредиты выдаются без поручителей и залогов, а также справки о доходах.

Риски для банков снизились

Экономический аналитик Алексей Авдонин рассказал Sputnik, что возобновление кредитной линии говорит о снизившихся рисках для финансово-банковской системы. По его словам, сейчас изменилось экономическое поведение населения. В частности, уменьшилось ожидание девальвации и резких колебаний цен на жилье и других негативных факторов.

"Результат – банки, оценив систему своих рисков, решили возобновлять кредитные программы. Без этого экономика работать не будет. Финансы и кредитование – это "кровь" экономики любой страны. Сейчас надо ждать, что в процесс включатся и остальные банки. Скоро мы увидим восстановление и полностью нормальную, стабильную работу всей банковской системы", – сказал Авдонин.

Как ранее сообщал Sputnik, с 16 октября выдачу льготных кредитов, предусмотренных указом № 240 для приобретения жилья, возобновил Беларусбанк.