ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТБанк возобновил выдачу потребительских кредитов

16.10.2020 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. МТБанк возобновляет выдачу двух потребительских кредитов и карт рассрочки, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусбанк возобновил выдачу льготных кредитов на жилье

Банк 4 сентября временно приостановил выдачу гражданам кредитов, тогда в МТБанке заявили, что данные ограничения носят временный характер, а заявки продолжают приниматься, чтобы впоследствии их оперативно обработать.

Программа кредитования физических лиц снова начала действовать с 15 октября.

Условия выдачи остались прежними, изменилась только процентная ставка, теперь она составляет 34,86%. Кредиты выдаются без поручителей и залогов, а также справки о доходах.

Риски для банков снизились

Экономический аналитик Алексей Авдонин рассказал Sputnik, что возобновление кредитной линии говорит о снизившихся рисках для финансово-банковской системы. По его словам, сейчас изменилось экономическое поведение населения. В частности, уменьшилось ожидание девальвации и резких колебаний цен на жилье и других негативных факторов.

"Результат – банки, оценив систему своих рисков, решили возобновлять кредитные программы. Без этого экономика работать не будет. Финансы и кредитование – это "кровь" экономики любой страны. Сейчас надо ждать, что в процесс включатся и остальные банки. Скоро мы увидим восстановление и полностью нормальную, стабильную работу всей банковской системы", – сказал Авдонин.

Как ранее сообщал Sputnik, с 16 октября выдачу льготных кредитов, предусмотренных указом № 240 для приобретения жилья, возобновил Беларусбанк.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа для физических лиц возобновилась с 15 октября, кредиты можно получить без залогов, поручителей и без справки о доходах.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Для обсуждения Конституции попробуйте понять народ, единственный источник власти. Три кита диалога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика