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МТБанк возобновил выдачу потребительских кредитов
16.10.2020 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. МТБанк возобновляет выдачу двух потребительских кредитов и карт рассрочки, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.
© Sputnik / Виктор Толочко
Банк 4 сентября временно приостановил выдачу гражданам кредитов, тогда в МТБанке заявили, что данные ограничения носят временный характер, а заявки продолжают приниматься, чтобы впоследствии их оперативно обработать.
Программа кредитования физических лиц снова начала действовать с 15 октября.
Условия выдачи остались прежними, изменилась только процентная ставка, теперь она составляет 34,86%. Кредиты выдаются без поручителей и залогов, а также справки о доходах.
Риски для банков снизились
Экономический аналитик Алексей Авдонин рассказал Sputnik, что возобновление кредитной линии говорит о снизившихся рисках для финансово-банковской системы. По его словам, сейчас изменилось экономическое поведение населения. В частности, уменьшилось ожидание девальвации и резких колебаний цен на жилье и других негативных факторов.
"Результат – банки, оценив систему своих рисков, решили возобновлять кредитные программы. Без этого экономика работать не будет. Финансы и кредитование – это "кровь" экономики любой страны. Сейчас надо ждать, что в процесс включатся и остальные банки. Скоро мы увидим восстановление и полностью нормальную, стабильную работу всей банковской системы", – сказал Авдонин.
Как ранее сообщал Sputnik, с 16 октября выдачу льготных кредитов, предусмотренных указом № 240 для приобретения жилья,
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Программа для физических лиц возобновилась с 15 октября, кредиты можно получить без залогов, поручителей и без справки о доходах.
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