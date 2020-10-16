Одни готовы «ходить еще год», другие - усиливать репрессии? Цена политического кризиса продолжит расти

Источник материала: Tut.by

Цена «наведения порядка» силовым способом оказалась высокой и продолжает расти. При этом не стихают ни протестные настроения, ни жесткие методы борьбы с высказывающими свое несогласие с происходящим.



Фото: TUT.BY

Жесткие методы борьбы с уличными протестами и отсутствие диалога нанесли серьезный удар по экономике, повлияли на работу бизнеса, правовой системы, подорвали с трудом выстроенные отношения во внешней политике, считают эксперты.

По мнению представителей бизнеса, следующий виток экономического кризиса произойдет в феврале-марте следующего года. Оценками, полученными от топ-менеджеров и владельцев бизнеса, во время пресс-конференции поделился политолог Александр Федута.

Конфликт с Западом практически блокирует сотрудничество Беларуси с международными финансовыми организациями. Что касается отношений со странами Запада, то ни принятые или готовящиеся «символические» санкции, ни отзыв послов, ни даже то, что Евросоюз не признал Лукашенко президентом, не так опасны, как экономические последствия всего происходящего. Как один из примеров влияния на экономику и бизнес политолог Валерий Карбалевич приводит возможное осложнение работы и реализации продукции Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Беларусь была привлекательна для Китая не только своими экономическими условиями, льготами или уровнем дружественности, но и выгодным расположением, которое приближало Пекин к рынкам стран Евросоюза.

Тем временем протесты не стихают, как не уходит и жесткая ответная реакция на них.

— Их не удается подавить, несмотря на жестокие репрессии. Но даже если представить, что тактика силового подавления протестов принесет свои плоды и они прекратятся, то это не значит, что ситуация вернется к состоянию полугодовой давности, — говорит Валерий Карбалевич.

Соответственно, даже если протесты в Беларуси пойдут на спад, протестное настроение не исчезнет. За последние месяцы создана заметная инфраструктура, общественное движение, сообщества, множество каналов и чатов в соцсетях. С помощью всех этих механизмов население способно довольно быстро вновь мобилизоваться. Причем, учитывая обострение политизации в обществе, повод может быть неожиданным.

С другой стороны, жесткость, последовавшая сразу за визитом Александра Лукашенко в СИЗО КГБ, дает повод предполагать, что власть и впредь будет наращивать силовой компонент в подавлении протестов, усиливать репрессии, в которых уже участвуют не только силовые структуры, но практически весь госаппарат.

— Параллельно будет попытка навязать обществу так называемую конституционную реформу в качестве некоего условного компромисса, которая должна успокоить возбужденное общество, — говорит Валерий Карбалевич.

Александр Добровольский, политический советник Светланы Тихановской, ссылаясь на неназванные социологические исследования, указывает на то, что абсолютное большинство протестующих готово продолжать участвовать в протестах еще год и более — до того момента, пока не будут услышанными.

Эксперты сходятся на том, что без диалога цена политического кризиса продолжит расти.