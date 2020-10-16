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Беларусь рассчиталась с Газпромом за поставки газа в январе-сентябре
16.10.2020 18:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Беларусь рассчиталась с Газпромом за поставки природного газа в январе-сентябре, сообщили Sputnik в пресс-службе в министерстве энергетики республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что задолженность белорусской стороны перед российской газовой компанией составляет "чуть меньше 330 миллионов долларов США". Он добавил, что Минск рассчитается за поставки газа из кредита ЕФСР.
"За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты (с российским "Газпромом" - Sputnik) произведены в полном объеме", - сказала в пятницу пресс-секретарь минэнерго республики Ольга Козлович.
При этом собеседница агентства не стала называть сумму, которую погасила белорусская сторона.
Сегодня
Напомним, в феврале Минск и Москва подписали соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году. Цена газа для республики на этот год определена в 127 долларов за тысячу "кубов". Белорусская сторона продолжает настаивать на уменьшении цены. Ранее посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Минск и Москва продвинулись в понимании в вопросе цены на российский газ в будущем году, найден консенсус в главных вопросах.
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