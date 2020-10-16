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Белстат: ВВП Беларуси в январе-сентябре снизился
16.10.2020 18:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Экономика Беларуси в январе-сентябре текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в пятницу Национальный статистический комитет республики (Белстат).
"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-сентябрь 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,6 миллиарда белорусских рублей (более 41,4 миллиарда долларов по текущему курсу), или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-сентября 2019 года", – говорится в сообщении на сайте Белстата.
Как отметили в ведомстве, индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%.
© Sputnik / Виктор Толочко
В 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2%, а по итогам января-августа текущего года – снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе первый вице-премьер Николай Снопков заявил, что пока нет предпосылок ожидать снижения ВВП страны в этом году по сравнению с 2019 годом.
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В августе первый вице-премьер Николай Снопков заявил, что пока нет предпосылок ожидать снижения ВВП страны в этом году по сравнению с 2019 годом.
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