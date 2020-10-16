Белстат: ВВП Беларуси в январе-сентябре снизился

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Экономика Беларуси в январе-сентябре текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в пятницу Национальный статистический комитет республики (Белстат).

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-сентябрь 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,6 миллиарда белорусских рублей (более 41,4 миллиарда долларов по текущему курсу), или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-сентября 2019 года", – говорится в сообщении на сайте Белстата.

Как отметили в ведомстве, индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%.

В 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2%, а по итогам января-августа текущего года – снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе первый вице-премьер Николай Снопков заявил, что пока нет предпосылок ожидать снижения ВВП страны в этом году по сравнению с 2019 годом.

На 2021 год правительство изначально планировало рост валового внутреннего продукта на 3,5%. Однако первого октября премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что в следующем году, как предполагается, экономика прибавит 1,8% .

Евразийский банк развития в макроэкономическом обзоре по республике прогнозировал, что ВВП Беларуси в 2020 году снизится на 2,3% , а на восстановление уйдет два года.