Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" не считает, что Беларусь полностью рассчиталась за поставки газа в республику, говорится в заявлении компании, которым располагает Sputnik.

В пятницу Минск получил от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) 500 миллионов долларов. И сегодня же Минэнерго Беларуси отчиталось о расчете "в полном объеме" с Газпромом за поставки голубого топлива в январе-сентябре. Правда, в ведомстве не уточнили сумму, которую погасила белорусская сторона.

Вечером 16 октября в белорусской дочке "Газпрома" сообщили, ГПО "Белтопгаз" и ОАО "Нафтан" вернули долг за поставки газа в апреле-сентябре 2020 года и в мае-сентябре 2020 года соответственно.

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