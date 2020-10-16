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В Беларуси заявили, что полностью расплатились за российский газ. В «Газпроме» так не считают
16.10.2020 20:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре текущего года. Данную информацию TUT.BY сообщили в Министерстве энергетики Беларуси. В «Газпром трансгаз Беларусь» не считают ситуацию с расчетами за поставленный газ полностью урегулированной.
«За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме», — сказала пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович. При этом она не назвала сумму, которую погасила белорусская сторона.
В «Газпром трансгаз Беларусь» (100%-ная белорусская «дочка» «Газпрома») заявили, что 16 октября получили от газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» и «Нафтана» денежные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле-сентябре 2020 года («Белтопгаз») и в мае-сентябре 2020 года («Нафтан»).
Вместе с тем в нарушение договоров на поставку природного газа акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями «Белтопгаз» не подписаны, акты сдачи-приемки природного газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года «Нафтаном» не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена, сообщили в белорусской дочке «Газпрома».
В «Газпром трансгаз Беларусь» не считают ситуацию с расчетами за поставленный природный газ полностью урегулированной до момента подписания вышеуказанных документов, письменного уведомления компании о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов Минск получит полмиллиарда от ЕФСР в рублях и полностью погасит долг перед «Газпромом»">говорил, что Беларусь сможет погасить долг за поставленный газ перед «Газпромом» после получения кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 500 млн долларов. Кредит поступил в бюджет Беларуси сегодня, 16 октября,
В апреле, когда цены на газ на европейском рынке существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта, который был подписан 14 февраля текущего года. Тогда цена на газ была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.
29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ, который в сентябре достиг 328 млн долларов. При этом в Минэнерго Беларуси утверждали, что Минск не имеет задолженности за импортируемый газ, но имелись разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.
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Беларусь полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре текущего года. Данную информацию TUT.BY сообщили в Министерстве энергетики...
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