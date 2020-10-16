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ВВП Беларуси неумолимо падает

17.10.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопреки прогнозам белорусских властей, Национальный статический комитет заявляет о падении ВВП страны по итогам девяти месяцев текущего года. 

По данным Белстат, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – сентябрь 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января – сентября 2019 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%. Таким образом, ВВП по итогам девяти месяцев этого года был на 1,3% меньше, чем за такой же прошлогодний период.

В январе 2020 года к аналогичному периоду 2019-го снижение составило 1,9%, в январе-феврале — 0,6%, январе-марте — 0,2%, январе-апреле — 1,3%, январе-мае — 1,8%, январе-июне — 1,7%, январе-июле — 1,6%, январе-августе — 1,3%.

По прогнозу властей,  рост ВВП в этом году будет аналогичным прошлогоднему показателю, то есть 1,2%. В будущем году ВВП должен вырасти на 1,8%.  Об этом говорил недавно премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании президиума Совмина. Между тем, все международные финансовые институты прогнозируют, что в Беларуси уже в этом году начнется серьезный кризис, который неизбежно приведет к падению ВВП. Причиной ему послужит падение экономических показателей из-за пандемии, а также политические события в стране.

По мнению экспертов агентства S&P, в этом году ВВП Беларуси упадет на 3%. Согласно данным Евразийского банка развития, в этом году экономика Беларуси покажет значительное падение. Однако эксперты также полагают, что ВВП сможет восстановиться, но лишь через два года. В мае агентство Fitch спрогнозировало резкое замедление белорусской экономики в 2020 году на 5% по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 году. По данным ЕБРР, ВВП Беларуси упадет по итогам года на 3,5%.

Международный валютный фонд недавно опубликовал доклад October 2020 World Economic Outlook, по данным которого ВВП Беларуси в 2020 году снизится на 3%, восстановление в 2021 году будет скромным  (2,2%), что является одним из самых низких показателей в Европе. Однако далее экономику ждет еще большее замедление - до 1,3% в 2025 году. 

 
 
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Вопреки прогнозам белорусских властей, Национальный статический комитет заявляет о падении ВВП страны по итогам девяти месяцев текущего года. 
 
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