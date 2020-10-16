|
ВВП Беларуси неумолимо падает
17.10.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вопреки прогнозам белорусских властей, Национальный статический комитет заявляет о падении ВВП страны по итогам девяти месяцев текущего года.
По данным Белстат, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – сентябрь 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января – сентября 2019 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%. Таким образом, ВВП по итогам девяти месяцев этого года был на 1,3% меньше, чем за такой же прошлогодний период.
В январе 2020 года к аналогичному периоду 2019-го снижение составило 1,9%, в январе-феврале — 0,6%, январе-марте — 0,2%, январе-апреле — 1,3%, январе-мае — 1,8%, январе-июне — 1,7%, январе-июле — 1,6%, январе-августе — 1,3%.
По прогнозу властей, рост ВВП в этом году будет аналогичным прошлогоднему показателю, то есть 1,2%. В будущем году ВВП должен вырасти на 1,8%. Об этом
По мнению экспертов
Международный валютный фонд недавно опубликовал доклад October 2020 World Economic Outlook, по данным которого ВВП Беларуси в 2020 году
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопреки прогнозам белорусских властей, Национальный статический комитет заявляет о падении ВВП страны по итогам девяти месяцев текущего года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)