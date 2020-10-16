Минус $100 за «квадрат». «Айрон» снизил цены на 20 квартир в ЖК «Минский квартал», они выставлены на продажу

О доме

Дом №2 трехподъездный 17-эатжный. Новостройка рассчитана на 208 квартир (одно-, двух- и трехкомнатных) площадью от 26 до 72 квадратных метров. Конструктивная схема здания - каркас. Наружные стены выполнены из железобетонных однослойных панелей с утеплением. Внутренние стены, внутриквартирные перегородки из силикатных блоков.

Строительство жилого дома № 2 началось в июне 2020 года. К моменту 1 октября процент готовности дома достиг 25%. Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию во 2 квартал 2022 года (при этом нормативный срок строительства - апрель 2023).