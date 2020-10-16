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Минус $100 за «квадрат». «Айрон» снизил цены на 20 квартир в ЖК «Минский квартал», они выставлены на продажу

17.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Айрон» предложил к долевому строительству 20 квартир в доме №2 (2-я очередь строительства) жилого комплекса «Минский квартал». Цены на “однушки» и «трешки» снижены на $ 100 за «квадрат». Находится новостройка в границах улиц Грушевская - пер. 1-ый Железнодорожный - ул.Разинская -пер.Разинский - пер.Зенитный. Изменения в проектную декларацию опубликованы в газете «Минский Курьер».

Минус 0 за «квадрат». «Айрон» снизил цены на 20 квартир в ЖК «Минский квартал», они выставлены на продажу

О доме

Дом №2 трехподъездный 17-эатжный. Новостройка рассчитана на 208 квартир (одно-, двух- и трехкомнатных) площадью от 26 до 72 квадратных метров. Конструктивная схема здания - каркас. Наружные стены выполнены из железобетонных однослойных панелей с утеплением. Внутренние стены, внутриквартирные перегородки из силикатных блоков.

Строительство жилого дома № 2 началось в июне 2020 года. К моменту 1 октября процент готовности дома достиг 25%. Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию во 2 квартал 2022 года (при этом нормативный срок строительства - апрель 2023).

Минус 0 за «квадрат». «Айрон» снизил цены на 20 квартир в ЖК «Минский квартал», они выставлены на продажу
Минус 0 за «квадрат». «Айрон» снизил цены на 20 квартир в ЖК «Минский квартал», они выставлены на продажу
Минус 0 за «квадрат». «Айрон» снизил цены на 20 квартир в ЖК «Минский квартал», они выставлены на продажу
Кладовые (-1 этаж)
Минус 0 за «квадрат». «Айрон» снизил цены на 20 квартир в ЖК «Минский квартал», они выставлены на продажу
2-10 этажи
Минус 0 за «квадрат». «Айрон» снизил цены на 20 квартир в ЖК «Минский квартал», они выставлены на продажу
11-17 этажи

Цены

Согласно проектной декларации, цены на 10 однокомнатных и 10 трехкомнатных квартир снижены на $100 за “квадрат”. Так, стоимость 1 квадратного метра жилья при 100% оплате (в течение 3 банковских дней) составляет:

  • 1-комнатные квартиры площадью 41-42 кв.м (1В ,1 секция) - $ 1250
  • 3-комнатные квартиры площадью 70-72 кв.м (3А, 3 секция) - $ 1050.

Стоимость при условии привлечения кредита банка и при оплате в рассрочку по март 2022 года (первоначальный платеж 30%) эквивалентна:

  • 1-комнатные квартиры площадью 41-42 кв.м (1В ,1 секция) - $ 1280
  • 3-комнатные квартиры площадью 70-72 кв.м (3А, 3 секция) - $ 1080.

Напомним, в июле аналогичные квартиры продавались дороже. Тогда купить квартиру площадью 41-42 кв.м в новостройке можно было от $ 1350 за “квадрат”, цены “трешек” стартовали от $ 1150 за квадратный метр. Выгода - $ 100 с каждого квадратного метра.

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«Айрон» предложил к долевому строительству 20 квартир в доме №2 (2-я очередь строительства) жилого комплекса «Минский квартал». Цены на “однушки» и «трешки» снижены...
 
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