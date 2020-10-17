Трава у входа, олень на кухне, и акула в детской. Как в итоге должна будет выглядеть квартира проекта Re:МОНТ

Источник материала: realt.by

Главный дизайнер студии дизайна MIWELENпрезентовала визуализацию дизайн-проекта квартиры, которая участвует в нашем YouTube-проекте. Как должна будет выглядеть квартира Александра и Полины по завершении ремонта – смотрите в очередном выпуске.

Полный дизайн-проект состоит из планировочного решения, эскиза, 3D-визуализации будущего интерьера, рабочих чертежей, ведомости чистовых отделочных материалов, мебели и светильников. Заказывать его, лучше всего, до начала каких-либо ремонтных работ в помещении. Чтобы после можно было оптимально сделать разводку электрики, сделать квартиру энергоемкой и избежать ошибок, когда дверца от шкафа задевает дорогостоящую люстру.

Однако, у нас проект народный и мы показываем, как это бывает в реальной жизни. А в реальной жизни мы вначале приступили к демонтажу стен, пригласили электрика, а только потом заказали дизайн, чтобы избавится от головной боли. Вышло ли? Смотрите в очередной серии проекта Re:МОНТ.