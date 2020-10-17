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Трава у входа, олень на кухне, и акула в детской. Как в итоге должна будет выглядеть квартира проекта Re:МОНТ

17.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Главный дизайнер студии дизайна MIWELENпрезентовала визуализацию дизайн-проекта квартиры, которая участвует в нашем YouTube-проекте. Как должна будет выглядеть квартира Александра и Полины по завершении ремонта – смотрите в очередном выпуске.

Трава у входа, олень на кухне, и акула в детской. Как в итоге должна будет выглядеть квартира проекта Re:МОНТ

Полный дизайн-проект состоит из планировочного решения, эскиза, 3D-визуализации будущего интерьера, рабочих чертежей, ведомости чистовых отделочных материалов, мебели и светильников. Заказывать его, лучше всего, до начала каких-либо ремонтных работ в помещении. Чтобы после можно было оптимально сделать разводку электрики, сделать квартиру энергоемкой и избежать ошибок, когда дверца от шкафа задевает дорогостоящую люстру.

Однако, у нас проект народный и мы показываем, как это бывает в реальной жизни. А в реальной жизни мы вначале приступили к демонтажу стен, пригласили электрика, а только потом заказали дизайн, чтобы избавится от головной боли. Вышло ли? Смотрите в очередной серии проекта Re:МОНТ.

Трава у входа, олень на кухне, и акула в детской. Как в итоге должна будет выглядеть квартира проекта Re:МОНТ

Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, это позволит нам проводить прямые трансляции с общественных обсуждений, пресс-конференций, разбирательств с застройщиками и судов. Ведь площадка YouTube накладывает свои ограничения на все возможности по количеству подписчиков. А также оставляйте комментарии — это позволит нам корректировать контент и делать его более полезным.

Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0:58 Какие исходные данные были для проекта.

3:10 Гостиная.

7:50 Кухня.

14:42 Детская.

17:50 Спальня.

23:57 Коридор.

27:14 Кладовая.

28:58 Туалет.

34:28 Ванная.

36:36 Терраса.

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Теги: Минск
 
 
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Главный дизайнер студии дизайна MIWELEN презентовала визуализацию дизайн-проекта квартиры, которая участвует в нашем YouTube-проекте. Как должна будет выглядеть...
 
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